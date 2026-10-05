Табачным магазинам грозит потеря лицензии за продажу товара детям

Розничных продавцов табака начнут лишать лицензии за продажу сигарет несовершеннолетним. Нововведения вступят в силу 1 марта 2027 года, следует из постановления правительства, опубликованного на портале правовых актов.

Изменения внесены в правила аннулирования лицензий по решению контрольного органа. Эти правила планируется распространить на розничную и развозную торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией. Сейчас регулируются только производители и импортеры такой продукции.

В числе оснований для лишения лицензии:

нарушение запрета на продажу табачной продукции несовершеннолетним;

неоднократные (более двух раз за календарный год) нарушения ограничений, установленных законом об охране здоровья граждан;

оборот продукции без обязательной маркировки;

непередача сведений в государственную информсистему мониторинга;

незаконное использование товарных знаков и запатентованных решений.

Решение об отзыве направляют в лицензирующий орган в срок не позднее трех рабочих дней. Часть положений, касающихся в том числе отправки решений через систему мониторинга, начнут применять с 1 сентября 2027 года.

С 1 сентября сигареты, вейпы и другую никотинсодержащую продукцию запретили продавать на остановках общественного транспорта. Исключение сделали для единственных торговых точек в малых населенных пунктах. Продажа табачной продукции также запрещена на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, в аэропортах, морских и речных портах, в метро.