Табачным магазинам грозит потеря лицензии за продажу товара детям
Розничных продавцов табака начнут лишать лицензии за продажу сигарет несовершеннолетним. Нововведения вступят в силу 1 марта 2027 года, следует из постановления правительства, опубликованного на портале правовых актов.
Изменения внесены в правила аннулирования лицензий по решению контрольного органа. Эти правила планируется распространить на розничную и развозную торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией. Сейчас регулируются только производители и импортеры такой продукции.
В числе оснований для лишения лицензии:
- нарушение запрета на продажу табачной продукции несовершеннолетним;
- неоднократные (более двух раз за календарный год) нарушения ограничений, установленных законом об охране здоровья граждан;
- оборот продукции без обязательной маркировки;
- непередача сведений в государственную информсистему мониторинга;
- незаконное использование товарных знаков и запатентованных решений.
Решение об отзыве направляют в лицензирующий орган в срок не позднее трех рабочих дней. Часть положений, касающихся в том числе отправки решений через систему мониторинга, начнут применять с 1 сентября 2027 года.
С 1 сентября сигареты, вейпы и другую никотинсодержащую продукцию запретили продавать на остановках общественного транспорта. Исключение сделали для единственных торговых точек в малых населенных пунктах. Продажа табачной продукции также запрещена на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, в аэропортах, морских и речных портах, в метро.
Лицензия становится для розничной точки самостоятельным инструментом контроля: лицензированию подлежат не только оптовые операции, но и розничная и развозная торговля табачной и никотинсодержащей продукцией. Выдавать и аннулировать такие лицензии будет Росалкогольтабакконтроль, поэтому нарушение запрета на продажу несовершеннолетнему может повлечь для продавца не только штраф, но и потерю права торговать.
Практическое применение меры будет зависеть от фиксации нарушения. В декабре 2024 года указывалось, что деятельность Роспотребнадзора по пресечению незаконной продажи такой продукции существенно ограничена: запрещено привлекать несовершеннолетних к контрольным закупкам и принимать доказательства от третьих лиц, в том числе государственных организаций. Ранее недостаточный контроль уже назывался причиной слабых результатов запрета на продажу таких устройств детям.
Аннулирование лицензии дополняет уголовную ответственность за неоднократную продажу табака и никотинсодержащей продукции. За такое деяние предусмотрены штраф от 50 тыс. до 80 тыс. руб. или исправительные работы до года, а также возможное лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.