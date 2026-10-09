В России предложили ввести пожизненный запрет на покупку вейпов рожденным с 2009 года
09.10.2026, 12:28
В России предложили ввести запрет на продажу никотиносодержащей табачной продукции всем, кто родился после 1 января 2009 года. В частности, ограничения могут распространиться на вейпы, электронные сигареты, нюхательный и жевательный табак, а также табак для кальяна.
Инициативу рассмотрели на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. Речь идет о «поколенческом запрете», согласно которому покупатель не сможет приобрести табачные изделия даже после достижения совершеннолетия.
Как пишут «Ведомости» со ссылкой на участников заседания, профильные министерства также рассмотрят запрет на использование ингредиентов при производстве, ускоряющих формирование зависимости. Среди них — ароматизаторы, красители, соли аммиака и сахара. Кроме того, по аналогии с обычными упаковками сигарет, было предложено наносить предупреждение о вреде никотина и на корпуса электронных.
Предложения направлены в Минздрав, Минфин, Роспотребнадзор, ФАС, Минсельхоз, Минэкономразвития и Минпромторг. Представить свою позицию насчет поправок в закон они должны до конца 2026 года.