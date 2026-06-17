Совет федерации разрешил регионам ограничивать продажу вейпов

Совет федерации одобрил законопроект о лицензировании деятельности по торговле табачной продукцией. Он наделяет регионы правом вводить ограничения на розничную продажу электронных систем доставки никотина, в том числе вейпов. Устанавливать ограничения смогут с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032-го.

По закону лицензированию будут подлежать оптовые закупки, хранение и поставка табачной и никотинсодержащей продукции и никотинового сырья, а также розничная продажа и развозная торговля такой продукцией. Выдачей и аннулированием лицензий занимается Росалкогольтабакконтроль.

Вводить лицензирование намерены поэтапно. Лицензирование деятельности по оптовой и розничной торговле табачной и никотинсодержащей продукцией начнут с 1 октября. Запрет на осуществление указанной деятельности без лицензии вступит в силу с 1 марта 2027 года.

Госдума единогласно одобрила правительственный законопроект на заседании 9 июня. Законодатели планируют проанализировать эффект от ограничений в тех регионах, которые их установят. Первый замглавы фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев призвал регионы не бояться вводить запреты. По его словам, «люди, которые торгуют вейпами, не платят налоги», поскольку табак принес в бюджет более 1 трлн руб., тогда как электронные системы доставки никотина — лишь 11 млрд руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Депутаты выдохнули».