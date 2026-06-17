Совет федерации разрешил регионам ограничивать продажу вейпов
Совет федерации одобрил законопроект о лицензировании деятельности по торговле табачной продукцией. Он наделяет регионы правом вводить ограничения на розничную продажу электронных систем доставки никотина, в том числе вейпов. Устанавливать ограничения смогут с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032-го.
По закону лицензированию будут подлежать оптовые закупки, хранение и поставка табачной и никотинсодержащей продукции и никотинового сырья, а также розничная продажа и развозная торговля такой продукцией. Выдачей и аннулированием лицензий занимается Росалкогольтабакконтроль.
Вводить лицензирование намерены поэтапно. Лицензирование деятельности по оптовой и розничной торговле табачной и никотинсодержащей продукцией начнут с 1 октября. Запрет на осуществление указанной деятельности без лицензии вступит в силу с 1 марта 2027 года.
Госдума единогласно одобрила правительственный законопроект на заседании 9 июня. Законодатели планируют проанализировать эффект от ограничений в тех регионах, которые их установят. Первый замглавы фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев призвал регионы не бояться вводить запреты. По его словам, «люди, которые торгуют вейпами, не платят налоги», поскольку табак принес в бюджет более 1 трлн руб., тогда как электронные системы доставки никотина — лишь 11 млрд руб.
Подробности — в материале «Ъ» «Депутаты выдохнули».
Введение лицензирования оптовой и розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией обсуждалось с 2024 года, а идея лицензирования розничной продажи табачной продукции по аналогии со спиртными напитками была предложена в августе 2024 года. Законопроект был внесен правительством РФ в Госдуму, и его целью является борьба с теневым и контрафактным рынком, а также ограничение доступа несовершеннолетних к вредной продукции. В рамках этой государственной политики власти стремятся также снизить потребление табака и никотинсодержащих изделий.
Законопроект столкнулся с опасениями бизнеса: организация «Опора России» обращалась к президенту с просьбой исключить поправку, дающую регионам право самостоятельно запрещать продажу электронных систем доставки никотина. По мнению бизнеса, это может привести к дроблению единого экономического пространства и созданию нелегального рынка. Тем не менее, некоторые регионы уже предпринимали шаги по самостоятельному ограничению продажи вейпов, не дожидаясь федерального регулирования: например, Пермский край и Пензенская область ввели местные запреты в 2026 году.