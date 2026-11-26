В Крыму ввели запрет на продажу вейпов
Государственный совет Крыма принял во втором чтении в законопроект о запрете розничной торговли вейпов в республике. За него проголосовали 67 депутатов. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.
Документ, запрещающий на пять лет продажу табачной и никотиносодержащей продукции, а также запрет продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей вступит в силу с 1 марта 2027 года.
По данным Росалкогольтабакконтроля, розничную продажу электронных сигарет и жидкостей запретили уже в 25 субъектах России. Вводить запрет на продажу вейпов власти регионов России получили по федеральному закону летом этого года. Как рассказывал председатель Госдумы Вячеслав Володин, работа по принятию аналогичных мер на тот момент велась еще почти в 40 регионах. В большинстве из них вейпы перестанут продавать с начала весны.