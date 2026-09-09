ECA: 10% сигарет в ЕС произведены незаконно или ввезены контрабандой

10% продаваемых в ЕС сигарет производится незаконно или ввозится контрабандой, следует из отчета Европейской счетной палаты (ECA). Из-за этого бюджеты стран ежегодно теряют около €13 млрд налоговых поступлений, а объемы нелегального производства сигарет стремительно растут, отмечают в ECA.

В докладе сообщается, что «характер нелегального табачного бизнеса в последние годы претерпел кардинальные изменения». Если раньше основной угрозой была внешняя контрабанда, то теперь на первый план вышло внутреннее подпольное производство, отмечают авторы документа. Организованные преступные группировки переносят свои мощности непосредственно в страны Евросоюза, чтобы максимально сократить цепочки поставок и оперативно доставлять товар потребителям.

Член Еврокомиссии по экспорту и таможенным пошлинам Петри Сарвамаа подчеркнул, что масштабы проблемы стали «беспрецедентными». По его словам, на сегодняшний день подпольные фабрики обнаружены почти во всех странах—членах ЕС. Как утверждает господин Сарвамаа, чтобы защитить «здоровье, кошельки и безопасность граждан», европейским финансовым и правоохранительным органам «требуется радикально пересмотреть методы борьбы с табачной мафией».

Екатерина Наумова