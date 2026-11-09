Bloomberg рассказал о последствиях решения России по активам JTI для Японии
Японское правительство может быть вынуждено сократить бюджет на государственные расходы после того, как активы Japan Tobacco International (JTI) в России перешли под внешнее управление. Это связано с тем, что министерство финансов Японии — крупнейший акционер табачной компании с долей 37,55%, пишет Bloomberg.
За финансовый год, который завершился в марте, Минфин Японии получил дивиденды в размере $655 млн. Сумма составляет 0,1% от налоговых поступлений страны, однако это около 44% ожидаемого дивидендного дохода фонда, который поддерживает промышленные и инвестиционные проекты.
JTI — один из крупнейших производителей табака в России. Компания выпускает сигареты Winston, Camel, LD, Sobranie, Mevius и Richmond, а также локальные марки «Русский стиль» и Play. Временным управляющим российскими структурами компании назначено АО «Промышленные активы».
За два дня акции JTI упали более чем на 30%. Аналитики Goldman Sachs Group Inc. считают, что при потере российского бизнеса выплаты акционерам могут сократиться примерно на 25%.