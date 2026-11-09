Bloomberg рассказал о последствиях решения России по активам JTI для Японии

За финансовый год, который завершился в марте, Минфин Японии получил дивиденды в размере $655 млн. Сумма составляет 0,1% от налоговых поступлений страны, однако это около 44% ожидаемого дивидендного дохода фонда, который поддерживает промышленные и инвестиционные проекты.