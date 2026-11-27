На Камчатке с марта запретят продажу вейпов
Заксобрание Камчатского края приняло закон о запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним. Ограничения вступят в силу 1 марта 2027 года. Они рассчитаны на пять лет, до 1 марта 2032-го, сообщили в региональном парламенте.
Запрет распространяется на одноразовые и многоразовые вейпы и жидкости для них независимо от возраста покупателей. За нарушение запрета гражданам грозят штрафы от 10 тыс. до 20 тыс. руб., должностным лицам — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., юрлицам — от 90 тыс. до 120 тыс. руб. За продажу несовершеннолетним штрафы выше — от 200 тыс. до 300 тыс. руб. для граждан, от 500 тыс. до 700 тыс. руб. для чиновников, от 1,5 млн до 2 млн руб. — для юрлиц. С 1 марта 2027 года розничная торговля табачной и никотинсодержащей продукцией будет лицензироваться.
Регионы получили право вводить подобные ограничения после принятия Госдумой федерального закона в июне 2026 года. Проработать запрет камчатскому парламенту предложила первый зампред Госдумы Ирина Яровая. Идею поддержали региональный уполномоченный по правам ребенка Инесса Койрович и Минздрав. Аналогичный запрет ввели в том числе в Крыму, Волгоградской и Липецкой областях.