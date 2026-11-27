Запрет распространяется на одноразовые и многоразовые вейпы и жидкости для них независимо от возраста покупателей. За нарушение запрета гражданам грозят штрафы от 10 тыс. до 20 тыс. руб., должностным лицам — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., юрлицам — от 90 тыс. до 120 тыс. руб. За продажу несовершеннолетним штрафы выше — от 200 тыс. до 300 тыс. руб. для граждан, от 500 тыс. до 700 тыс. руб. для чиновников, от 1,5 млн до 2 млн руб. — для юрлиц. С 1 марта 2027 года розничная торговля табачной и никотинсодержащей продукцией будет лицензироваться.