Japan Tobacco заявила о продолжении работы заводов компании в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче четырех российских предприятий JTI во временное управление АО «Промышленные активы» 5 ноября. На следующий день последовал второй указ, распространивший временное управление еще на три юридических лица группы, в том числе ООО «Дж.Т.И. Россия». Таким образом, под временное управление перешли все семь российских юридических лиц Japan Tobacco.