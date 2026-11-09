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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
ПотреблениеРитейл

Japan Tobacco заявила о продолжении работы заводов компании в России

Japan Tobacco International (JTI) объявила, что ее предприятия в России продолжают работать после передачи активов компании в стране под внешнее управление.
«Все российские локальные структуры группы оказались под временным управлением, однако на данный момент они продолжают осуществлять хозяйственную деятельность», — указано в сообщении табачного конгломерата.
Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче четырех российских предприятий JTI во временное управление АО «Промышленные активы» 5 ноября. На следующий день последовал второй указ, распространивший временное управление еще на три юридических лица группы, в том числе ООО «Дж.Т.И. Россия». Таким образом, под временное управление перешли все семь российских юридических лиц Japan Tobacco.

Что такое временное управление имуществом

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JTI, треть которой принадлежит правительству Японии, — третий по величине производитель табачных изделий в мире. Среди продуктов компании — такие международные марки сигарет, как Winston, Camel, Sobranie, Glamour, а также российские «Русский стиль», «Петр I», «Тройка». Доля России в операционной прибыли компании, по данным самой Japan Tobacco, составляет около 25%.
Philip Morris
Japan Tobacco International
Табачный рынок