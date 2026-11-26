Второй блок проблем, по мнению источника “Ъ”, касается региональной бюрократии. Например, не все субъекты РФ еще в принципе определили органы, ответственные за выдачу лицензий. В некоторых случаях это делается умышленно. Например, один из крупных регионов ждет, пока муниципалитеты на своем уровне примут акты об определении защитных зон вокруг образовательных учреждений, где торговля табаком осуществляться не может. В этом случае лицензия сейчас может быть выдана объекту, который в будущем не сможет продолжить работу, объясняет эксперт.