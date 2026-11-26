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Обязательное лицензирование торговли табаком может быть перенесено
Региональные власти инициируют обсуждение переноса обязательного лицензирования табачной розницы на сентябрь 2027 года, вместо запланированного изначально 1 марта. Внедрить лицензирование в установленные законом сроки мешают перебои в работе информационных систем и бюрократия на региональном уровне.
Регионы столкнулись со сложностями при введении обязательного лицензирования табачной розницы, рассказали два источника “Ъ” на табачном рынке. В десяти субъектах России, по словам одного из них, процесс в принципе не начался. Представители Краснодарского края, Башкирии, Татарстана, Оренбургской и Нижегородской областей на заседании экспертного совета, прошедшего в Госдуме 25 ноября, поднимали вопрос о возможности переноса срока внедрения этой меры.
В Росалкогольтабакконтроле “Ъ” подтвердили участие в мероприятии представителей ведомства. В министерстве промышленности и инноваций Нижегородской области сообщили, что перенос сроков требуется всем субъектам страны. Информационная система, с помощью которой идет лицензирование, еще на этапе доработки, пояснили там. Представитель министерства уточнил, что вопрос определения новых сроков пока не обсуждается.
Один из источников “Ъ” обращает внимание на то, что по действующим нормам вступление в силу подобных мер в России может происходить с 1 марта и 1 сентября.
Соответственно, если решение будет принято, то срок введения обязательного лицензирования табачной розницы может быть сдвинут на сентябрь 2027 года. Представители других регионов—участников экспертного совета на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.
Лицензирование оптовой, розничной и развозной торговли табаком по аналогии с алкоголем обсуждается с 2024 года. Изначально предложение выдвинули в Совете федерации. В апреле 2025 года его поддержали в правительстве, а в июле того же года законопроект представил Минфин. Пошлина для дистрибуторов составит 800 тыс. руб. на пять лет, розницы — 20 тыс. руб. в год. Каждый поставщик или торговый объект должен получать собственное разрешение. Основная цель нововведения — обеление рынка.
Лицензирование изначально планировалось внедрить с 1 марта 2026 года. Но в итоге сроки были перенесены. С 1 октября 2026 года процесс выдачи лицензий розничным объектам продажи табака формально начался, а с 1 марта 2027 года продолжение работы без них должно стать невозможным. Нарушение запрета с этого момента будет предполагать уголовную и административную ответственность.
Собеседник “Ъ” на табачном рынке выделяет два блока проблем на старте лицензирования табачной торговли в регионах.
В первом случае, по его словам, речь идет о технических проблемах. Прием документов и выдача лицензий проходят только в электронном виде, но программное обеспечение работает ограниченно, обработка одного заявления может занимать не несколько часов, как ожидалось, а целый день, говорит он.
Второй блок проблем, по мнению источника “Ъ”, касается региональной бюрократии. Например, не все субъекты РФ еще в принципе определили органы, ответственные за выдачу лицензий. В некоторых случаях это делается умышленно. Например, один из крупных регионов ждет, пока муниципалитеты на своем уровне примут акты об определении защитных зон вокруг образовательных учреждений, где торговля табаком осуществляться не может. В этом случае лицензия сейчас может быть выдана объекту, который в будущем не сможет продолжить работу, объясняет эксперт.
Само по себе ожидание введения обязательного лицензирования табачной розницы уже стало оказывать давление на рынок. В сервисе геоаналитики 2ГИС ранее отмечали, что количество работающих в российских городах-миллионниках профильных торговых объектов сократилось за год на 6%, до 14,1 тыс. точек. Количество трансакций в такой рознице в январе—октябре 2026 года сократилось на 17% в годовом выражении.
Газета «Коммерсантъ» №220от 27.11.2026, стр. 7