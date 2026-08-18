Доля нелегального оборота сигарет в России снизилась до 9,4%

Доля незаконного оборота табачной продукции (сигарет) в России во втором квартале 2026 года составила 9,4% в пересчете на курящее население страны, снизившись с 9,5% во втором квартале 2025 года. Об этом говорится в X Всероссийском исследовании рынка табачной продукции, проведенном АНО ННЦК.

Исследование охватывало территории с населением 87 млн человек и проводилось в 1073 населенных пунктах, расположенных в 85 регионах России. В выборку вошли 16 городов с численностью населения более 1 млн человек, 20 городов с населением от 500 тыс. до 1 млн, 129 городов с населением от 100 тыс. до 500 тыс. человек, 281 город с населением менее 100 тыс. человек (включая поселки городского типа) и 627 сельских населенных пунктов.

Сигареты, незаконно ввезенные из стран—членов ЕАЭС, по-прежнему составляют более половины объема незаконного оборота в стране (56,1%). В данном виде незаконного оборота доминирует продукция белорусских брендов — ее доля составляет 79,6% от всей нелегальной продукции из стран—членов ЕАЭС, 19,6% составляет удельный вес сигарет, нелегально ввезенных из Армении.

Лидерами среди регионов с нулевым уровнем незаконного оборота являются Магаданская область и Ненецкий автономный округ. Наивысшая доля незаконного оборота зафиксирована в Чеченской Республике — 48,4%. В тройке антилидеров также республики Северного Кавказа — Северная Осетия (33,5%) и Республика Дагестан (28,6%).

Что касается федеральных округов, то наименьшая доля незаконного оборота (1,5%) зафиксирована на Дальнем Востоке, максимальная (19,5%) — в Северо-Кавказском федеральном округе.

Распределение нелегальной табачной продукции по населенным пунктам зависит от их населения. Наименьшая доля отмечена в городах с населением свыше 1 млн человек — 7,0%. Наибольший уровень незаконного оборота зафиксирован в сельских поселениях — 12,7%.