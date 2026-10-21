Германия случайно ввела новый налог на сигареты раньше срока
Министерство финансов Германии объявило о введении повышенного налога на сигареты с 21 октября, а не с 1 января 2027 года, как было запланировано. Сообщение об этом было опубликовано 20 октября в Вестнике федерального законодательства. В ответ на запросы СМИ в Министерстве финансов объяснили это технической ошибкой и заявили, что уже исправляют ее. Там также сообщили, что фактически повышение начнет действовать только с 1 января.
16 октября Бундестаг проголосовал за повышение налога на сигареты и другие табачные изделия. Новый налог будет вводиться постепенно с ежегодным повышением с 2027 до 2030 года. В Министерстве финансов сообщили, что сейчас пачка сигарет стоит в среднем €8–10, но после максимального повышения к 2030-му ее цена вырастет до €12–14. Правительство надеется, что новый налог принесет в бюджет около €12 млрд в течение четырех лет.