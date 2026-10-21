Германия случайно ввела новый налог на сигареты раньше срока

16 октября Бундестаг проголосовал за повышение налога на сигареты и другие табачные изделия. Новый налог будет вводиться постепенно с ежегодным повышением с 2027 до 2030 года. В Министерстве финансов сообщили, что сейчас пачка сигарет стоит в среднем €8–10, но после максимального повышения к 2030-му ее цена вырастет до €12–14. Правительство надеется, что новый налог принесет в бюджет около €12 млрд в течение четырех лет.