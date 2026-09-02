Полковнику дали прикурить

В Краснодаре задержан полковник Алексей Чебураков, бывший заместитель начальника краевого ГУ МВД. Задержание высокопоставленного полицейского связано с расследованием серии уголовных дел о производстве контрафактной табачной продукции. С лета прошлого года силовики выявили в крае четыре подпольных завода и несколько складов, изъят товар на 2,5 млрд руб. На заводах работали в основном иностранные граждане, контроль над которыми в ГУ МВД курировал Алексей Чебураков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Источник “Ъ” в правоохранительных органах сообщил, что по месту жительства бывшего заместителя начальника краевого ГУ МВД Алексея Чебуракова прошел обыск. Сам господин Чебураков задержан. Следственное управление СКР и управление ФСБ России по Краснодарскому краю ситуацию не комментируют, информация суда об избрании Алексею Чебуракову меры пресечения также отсутствует.

По данным “Ъ”, бывшего высокопоставленного полицейского проверяют на причастность к организации нелегального производства и распространения табачной продукции.

Летом 2025 года стало известно о том, что в Краснодарском крае силовики начали кампанию по ликвидации подпольных заводов, выпускающих сигареты. Нелегальное производство было организовано в арендованных складских помещениях. Выпуск контрафактных сигарет происходил с соблюдением мер конспирации: часть оборудования располагалась под землей, помещения имели секретные выходы.

Подпольные цеха находились в Краснодаре, а также в Динском, Тимашевском и Красноармейском районах Кубани. В июне 2025 года сотрудники ФСБ провели обыски на четырех подпольных заводах и конфисковали около 3,5 млн пачек сигарет, десятки тысяч тонн табака и химических компонентов, а также поддельные акцизные марки. Общая стоимость изъятого товара превысила 1 млрд руб.

По данным правоохранительных органов, нелегальные производственные площадки функционировали не менее двух лет.

В июне 2025 года представители ФСБ пояснили “Ъ”, что продукция теневого бизнеса распространялась по всей территории России, масштабы выпуска контрафакта беспрецедентны.

В течение 2026 года правоохранительные органы периодически сообщали об обнаружении контрафактной табачной продукции на нелегальных складах. В феврале в поселке Индустриальном в пригороде Краснодара была изъята немаркированная табачная продукция стоимостью 1,5 млрд руб., уголовное дело возбуждено в отношении 18 человек. В марте 2026 года в доме у жителя станицы Динской обнаружили 310 тыс. пачек безакцизных сигарет, а в августе из того же помещения было изъято еще 36 тыс. пачек контрафакта.

По информации правоохранительных органов, подпольный табачный завод в Красноармейском районе попал в поле зрения силовиков после проверки миграционного законодательства: семь иностранных граждан находились в РФ без разрешения и работали на предприятии нелегально.

По данным “Ъ”, на остальных производствах также использовался труд мигрантов, контроль над которыми по линии ГУ МВД курировал Алексей Чебураков.

Ранее господин Чебураков возглавлял органы ФМС Ростовской области и Краснодарского края, в 2016 году был назначен заместителем начальника ГУ МВД по Краснодарскому краю, в 2025 году ушел в отставку.

Анна Перова, Краснодар