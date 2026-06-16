Минздрав Приморья связал смерть 12-летнего подростка с курением вейпа

В Уссурийске у себя дома умер 12-летний мальчик — тело ребенка обнаружила его мать, прокуратура Приморского края. Пресс-служба регионального минздрава сообщила, что, по версии врачей, одной из наиболее вероятных причин смерти подростка стало курение вейпа.

Следственное управление СКР по Приморью приступило к доследственной проверке. В ведомстве отметили, что тело подростка «было обнаружено по месту проживания без внешних видимых признаков насильственной смерти». «В настоящее время для установления точной причины смерти ребенка назначена судебная экспертиза»,— сообщила пресс-служба управления.

В ведомстве добавили, что следователи осмотрели место происшествия, опросили представителя несовершеннолетнего, а также запросили медицинские документы. Прокуратура, в свою очередь, намерена оценить работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, условия жизни и воспитания умершего подростка.

Алексей Чернышев, Владивосток