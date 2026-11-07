Менеджер показался из дыма

JTI — один из крупнейших производителей табачной продукции. Компания работает в России с момента создания в 1999 году, когда Japan Tobacco Inc. приобрела бизнес R.J. Reynolds. В 2018 году JTI выкупила российский «Донской табак». Компания называет себя лидером табачного рынка в России: на конец 2025 года свою долю она оценивала в 36,9%. Портфель включает Winston, Camel, LD, Sobranie, Mevius и Richmond, а также локальные марки «Русский стиль» и Play. Основной акционер с долей 37,55% — Минфин Японии.