Менеджер показался из дыма
Управлять активами JTI будут «Промышленные активы» Сергея Дремова
Временным управляющим активами JTI в России стало АО «Промышленные активы» Сергея Дремова. Компания займется развитием бизнеса стоимостью 250–300 млрд руб. Решение о передаче JTI во временное управление было принято в четверг, но его конечный бенефициар ранее не был до конца понятен. Политика российских властей в отношении JTI вызвала неодобрение японского правительства.
Зарегистрированное в сентябре 2026 года в Москве АО «Промышленные активы» стало временным управляющим российскими активами JTI, подтвердили “Ъ” в обществе. Гендиректор «Промышленных активов» Антон Пивоваров отметил, что первоочередная задача компании — обеспечить устойчивость предприятий, сохранить трудовые коллективы и не допустить разрыва обязательств перед сотрудниками и партнерами. «Комментировать мотивы государственных решений от лица компании считаем некорректным, полностью разделяем важность укрепления экономической безопасности и технологической самостоятельности страны»,— заявил он.
АО «Промышленные активы» учреждено Сергеем Дремовым. Согласно СПАРК, предприниматель — совладелец боксерского клуба «Лидер» в Крыму и крымского ООО «Акация», а также бывший командир несуществующей сегодня войсковой части в Уфе. Полный тезка Сергея Дремова был депутатом Госсовета Крыма и фигурировал как активист крымского регионального отделения ЛДПР на сайте партии. В СМИ также есть упоминания о Сергее Дремове как об экс-сотруднике ФСБ.
JTI — один из крупнейших производителей табачной продукции. Компания работает в России с момента создания в 1999 году, когда Japan Tobacco Inc. приобрела бизнес R.J. Reynolds. В 2018 году JTI выкупила российский «Донской табак». Компания называет себя лидером табачного рынка в России: на конец 2025 года свою долю она оценивала в 36,9%. Портфель включает Winston, Camel, LD, Sobranie, Mevius и Richmond, а также локальные марки «Русский стиль» и Play. Основной акционер с долей 37,55% — Минфин Японии.
Указ о передаче долей в четырех российских структурах JTI во временное управление АО «Промышленные активы» президент Владимир Путин подписал 5 ноября. Речь о долях в компаниях «Дж.Т.И. Донской табак» и «Петро», которые управляют фабриками готовой продукции в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, а также пакетах в «Дж.Т.И. Елец» и «Крес Нева», занимающихся обработкой табачного сырья в Липецкой и Ленинградской областях. В субботу, 7 ноября, также вышел указ президента о передаче во временное управление долей в ООО «Дж.Т.И. Россия», АО «Переславль-Табак» и ООО «Дж.Т.И. Инновационные продукты», которое занималось поставками устройств для нагревания табака Ploom.
Изначально детали о новой управляющей компании активами JTI в указе президента России не раскрывались. Из-за того, что в стране зарегистрировано несколько АО «Промышленные активы», вопрос стал предметом дискуссий.
Так, источник “Ъ” в одном из федеральных ведомств говорил, что в указе речь могла идти о структуре, близкой к Таймуразу Боллоеву, основателю пивоваренной компании «Балтика» и владельцу БТК. В БТК на следующий день связь с активами JTI опровергли.
Опрошенные “Ъ” аналитики и участники рынка ранее сомневались, что речь в ближайшей перспективе пойдет о продаже бизнеса. Но совокупную стоимость активов JTI оценивали в 250–300 млрд руб. Представители самой компании говорили, что пока изучают указ президента. Решение уже стало предметом политических дискуссий. В пятницу МИД Японии выразил протест российскому послу в стране Николаю Ноздреву из-за решения Владимира Путина. Японское правительство последовательно призывало российскую сторону не допускать ущемления законных интересов японских граждан и компаний, заявила позднее глава Минфина Японии Сацуки Катаяма. Ее слова передало издание Nikkei.