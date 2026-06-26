Путин подписал закон о праве регионов запрещать продажу вейпов
Президент России Владимир Путин подписал закон о лицензировании деятельности по торговле табачной продукцией. Регионы получат право запрещать продажу вейпов на своей территории. Экспериментальный режим будет действовать пять лет — с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032-го.
Президент России Владимир Путин
Фото: пресс-служба президента РФ
На сайте Росалкогольтабакконтроля будут перечислены регионы, в которых запретили продажу вейпов и жидкостей к ним. После завершения экспериментального режима власти должны проанализировать эффект от ограничений в тех регионах, которые их установят.
Закон также предполагает обязательное лицензирование оптовых закупок, хранения, поставки табачной и никотинсодержащей продукции и торговли ею. Мера будет введена с 1 октября. Выдавать и аннулировать лицензии будет Росалкогольтабакконтроль. С 1 марта 2027 года вступит в силу запрет на продажу такой продукции без лицензии.
Подробнее — в материале «Ъ» «Депутаты выдохнули».
Идея ограничения или полного запрета вейпов обсуждалась на федеральном уровне с лета 2025 года, а инициативы по ужесточению правил их оборота не раз предлагались депутатами Госдумы и поддержаны Минздравом, Роспотребнадзором и МВД. Однако Минфин высказывал опасения, что полный запрет может стимулировать рост нелегального оборота электронных сигарет и привести к потерям для федерального бюджета. В ноябре 2025 года Владимир Путин неформально одобрил идею запрета продажи вейпов в России, а также поддержал предложение губернатора Нижегородской области дать регионам право вводить такие ограничения.
В ряде регионов, не дожидаясь федерального урегулирования, уже были введены собственные ограничения на продажу вейпов. Например, Пермский край стал первым регионом, где с 1 марта 2026 года запрещена розничная торговля устройствами для потребления никотинсодержащей продукции. В Пензенской области аналогичный запрет вводится с 1 сентября 2026 года.