Путин подписал закон о праве регионов запрещать продажу вейпов

Президент России Владимир Путин подписал закон о лицензировании деятельности по торговле табачной продукцией. Регионы получат право запрещать продажу вейпов на своей территории. Экспериментальный режим будет действовать пять лет — с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032-го.

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Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

На сайте Росалкогольтабакконтроля будут перечислены регионы, в которых запретили продажу вейпов и жидкостей к ним. После завершения экспериментального режима власти должны проанализировать эффект от ограничений в тех регионах, которые их установят.

Закон также предполагает обязательное лицензирование оптовых закупок, хранения, поставки табачной и никотинсодержащей продукции и торговли ею. Мера будет введена с 1 октября. Выдавать и аннулировать лицензии будет Росалкогольтабакконтроль. С 1 марта 2027 года вступит в силу запрет на продажу такой продукции без лицензии.

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