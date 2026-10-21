В Забайкалье приняли закон о запрете вейпов
Депутаты заксобрания Забайкальского края на очередной сессии 21 октября приняли закон о запрете продажи вейпов на территории края. Закон, подготовленный региональной службой по тарифам, начнет действовать с 1 марта 2027 года. По данным ведомства, запрет продажи вейпов действует в 32 странах, в России — в 5 различных регионах, в том числе в Пермском крае и Пензенской области.
Инициативу поддержали представители всех парламентских фракций. Депутат от ЛДПР Георгий Шилин охарактеризовал вейпы как «абсолютное зло», представитель КПРФ Юрий Гайдук назвал полный запрет верным решением. Представитель «Единой России» Алексей Саклаков подчеркнул медицинский аспект, отметив тяжелые последствия курения вейпов для легких. Спикер краевого парламента Кон Ен Хва выразил надежду, что опыт Забайкалья станет примером для других регионов страны.
Принятый закон также ужесточит правила продажи иной табачной продукции. Ее реализацию запретят вблизи детских оздоровительных лагерей, спортивных объектов, пляжей и мест отдыха, а также около религиозных и социальных учреждений.