В Забайкалье приняли закон о запрете вейпов

Депутаты заксобрания Забайкальского края на очередной сессии 21 октября приняли закон о запрете продажи вейпов на территории края. Закон, подготовленный региональной службой по тарифам, начнет действовать с 1 марта 2027 года. По данным ведомства, запрет продажи вейпов действует в 32 странах, в России — в 5 различных регионах, в том числе в Пермском крае и Пензенской области.