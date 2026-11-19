Курильщикам добавили никотина
Общественники добиваются проверок продавцов и производителей вейпов
В отношении производителей, импортеров и продавцов одноразовых вейпов могут начаться массовые проверки. С таким предложением в Минпромторг обратилась «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ). Содержание никотина у популярных брендов в 3,5–4 раза превышает допустимый законом уровень. Это ускоряет формирование зависимости, усугубляя потенциальный вред здоровью курильщиков.
«Общественная потребительская инициатива» обратилась в Минпромторг и к первому вице-премьеру Денису Мантурову с просьбой содействовать в организации проверок изготовителей, импортеров и продавцов электронных систем доставки никотина (ЭСДН). Об этом говорится в письмах от 13 ноября (есть у “Ъ”). Организация просит изъять из оборота продукцию, нарушающую нормы, и привлечь к ответственности виновных в ее распространении. В Минпромторге “Ъ” заявили, что обращение ОПИ получено и позиция по нему формируется. Информация организации направлена в адрес комиссий по противодействию незаконному обороту промышленной продукции для пресечения фактов, добавили там.
Обращение ОПИ базируется на собственном исследовании. В рамках него в испытательном центре ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт табака, махорки и табачных изделий проверили одноразовые ЭСДН популярных марок, включая Waka, Inflave, HQD, Falcone One и «Рик и Морти». Ни одна из них, согласно данным ОПИ, не соответствовала характеристикам на упаковке. Поставщики первых трех марок “Ъ” оперативно не ответили. Оперативно связаться с производителями и дистрибуторами Falcone One и «Рик и Морти» не удалось.
Основные нарушения, согласно ОПИ, касались превышения указанного содержания никотина. В шести образцах показатель составил 71–81 мг/мл при заявленных 14–20 мг/мл. В одном образце значение составило 81 мг/мл вместо заявленных 14. В продукте, который позиционировался как безникотиновый, содержание составило 34 мг/мл. Все эти значения в 3,5–4 раза выше установленного законом предела в 20 мг/мл, при котором допускается розничная продажа, отмечают в ОПИ. Второй распространенной проблемой в организации называют превышение заявленного объема на 7–50%.
В ОПИ убеждены, что такие расхождения производители допускают умышленно, добиваясь снижения акциза. Сейчас под 49 руб. за 1 мл подпадают жидкости с содержанием жидкого никотина от 0,1 мг/мл, напоминает судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев. Ставка, по его словам, рассчитывается от объема флакона. Основным мотивом производителей при нарушении эксперт считает стремление обойти запрет на продажу вейпов с концентрацией никотина больше 20 мг/мл. Многие зарубежные устройства изначально рассчитаны на рынки с более мягкими правилами, считает юрист. Продукция с высокой концентрацией никотина, по мнению господина Терентьева, дает более выраженный эффект для потребителя и быстрее формирует зависимость.
Вячеслав Володин, председатель Госдумы, 16 июня, в своем канале в Max:
«Продавцы вейпов делают все для того, чтобы те, кто пользуется этой продукцией, на них в буквальном смысле слова подсели».
Предельная норма никотина в 20 мг/мл для ЭСДН установлена почти во всех цивилизованных странах, в том числе в Китае и Европе, говорит руководитель отраслевого агентства «Русский табак» Максим Королев. Значение он называет обоснованным, напоминая, что сам по себе никотин остается ядом. Эксперт объясняет, что практически все одноразовые устройства на российском рынке — продукция китайских компаний, выпущенная специально для экспорта, зачастую в странах Юго-Восточной Азии. Внутри России подобных производств нет.
Контроль одноразовых ЭСДН и жидкостей при ввозе, по словам господина Королева, осуществляется слабо. Эксперт поясняет, что с технической точки зрения измерение содержания в них никотина — крайне сложная процедура, необходимые технологии в России есть только в двух лабораториях. Это существенно отличает ЭСДН от традиционных сигарет, где содержание никотина и смол измеряют курительные машины.
Александр Терентьев замечает, что при выявлении несоответствия данным на упаковке речь может идти о многоуровневой ответственности. Действия могут рассматриваться как нарушение изготовителем норм или введение потребителей в заблуждение. Это штраф в размере от 100 тыс. до 1 млн руб. и возможная конфискация товара. Советник Федеральной палаты адвокатов РФ Екатерина Беложенко говорит, что ответственность может наступить как для производителя и импортера, так и для продавца, но отдельно потребуется устанавливать вину каждого участника. Оптовые и розничные продавцы, по словам Максима Королева, лишены возможности контролировать соответствие одноразовых ЭСДН заявленным параметрам.
ОПИ в своем обращении со ссылкой на данные Минздрава указывает на потенциальный вред использования ЭСДН. Продукция повышает риски ишемической болезни сердца на 19%, сердечно-сосудистых заболеваний — на 57%, инсультов — на 62%, развития астмы — на 30%, ХОБЛ — на 75%. Многие регионы России в 2027 году могут запретить на своей территории легальную продажу ЭСДН после вступления с 1 марта в силу положений закона о лицензировании табачной розницы. Воспользовались правом уже 18 регионов.
Газета «Коммерсантъ» №214от 19.11.2026, стр. 7