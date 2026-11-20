Беглов подписал закон о запрете розничной продажи вейпов в Петербурге
Розничную продажу вейпов в Санкт-Петербурге запретят по закону, который подписал губернатор Александр Беглов. Документ разместили на сайте Смольного. Ранее его в третьем чтении одобрило городское Законодательное собрание.
«Установить с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года на территории Санкт-Петербурга запрет розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки никотина»,— указано в законе (цитата по «Фонтанке»). Власти Ленинградской области также приняли аналогичный запрет.
В отношении производителей, импортеров и продавцов одноразовых вейпов могут начаться массовые проверки. С таким предложением в Минпромторг обратилась «Общественная потребительская инициатива».