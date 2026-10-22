Депутаты Якутии запретили продажу вейпов

Доклад по законопроекту сделал председатель постоянного комитета Ил Тумэн по предпринимательству и туризму Алексей Корнилов. По его словам, подростки в возрасте 15–17 лет составляют порядка 45% потребителей вейпов, а пик приобщения к этой привычке приходится на 15 лет. Востребованность продукции среди молодежи во многом обусловлена наличием вкусовых добавок, считает господин Корнилов. Это способствует формированию никотиновой зависимости и росту заболеваний дыхательной системы, отмечает он. Основной целью законопроекта является защита здоровья населения, в первую очередь несовершеннолетних, следует из доклада.