Депутаты Якутии запретили продажу вейпов
На XX очередном пленарном заседании Госсобрания (Ил Тумэн) депутаты якутского парламента приняли закон «О запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки никотина на территории Республики Саха (Якутия)». Время действия ограничений — с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года.
Доклад по законопроекту сделал председатель постоянного комитета Ил Тумэн по предпринимательству и туризму Алексей Корнилов. По его словам, подростки в возрасте 15–17 лет составляют порядка 45% потребителей вейпов, а пик приобщения к этой привычке приходится на 15 лет. Востребованность продукции среди молодежи во многом обусловлена наличием вкусовых добавок, считает господин Корнилов. Это способствует формированию никотиновой зависимости и росту заболеваний дыхательной системы, отмечает он. Основной целью законопроекта является защита здоровья населения, в первую очередь несовершеннолетних, следует из доклада.
Запрет распространяется на электронные системы доставки никотина с жидкостной основой (вейпы) и жидкости к ним. Электронные устройства с нагревом стиков под действие нормы не попадают.