Что ждет россиян в октябре 2026 года

Регулирование маркетплейсов, изменение ставок по семейной ипотеке, обязательные лицензии для продажи табачных изделий и другие нововведения — в подборке “Ъ”.

Цифровые сервисы С 1 октября вступает в силу закон о платформенной экономике — он вводит общие правила для маркетплейсов и агрегаторов: например, об обязательной проверке продавцов и электронном документообороте. Покупатели же получат техническую возможность предъявления требований к селлерам непосредственно на онлайн-площадке. Заместитель заведующего отделом потребительского рынка “Ъ” Александра Мерцалова: Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Вместе со вступлением в силу профильного закона в России заработает реестр цифровых платформ. В представленный в июле предварительный перечень Минэкономики вошли 12 площадок, включая крупнейшие универсальные маркетплейсы — Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет». Все они, как предполагается, начнут работать прозрачнее. Устанавливаются требования для их договоров с селлерами и операторами пунктов выдачи заказов, предоставления скидок, порядка рассмотрения жалоб, содержания карточек и проч. Принципиально новый закон содержит общие новеллы, более точечное регулирование, как предполагается, будет настроено в дальнейшем. Правовые нюансы жизни маркетплейсов — в материале “Ъ” «Маркетплейс под наблюдением». С 1 октября эмитенты цифровых финансовых активов (ЦФА) должны будут раскрывать информацию о своем финансовом состоянии и указывать детальные сведения о кредитном договоре. Корреспондент отдела финансов “Ъ” Андрей Ковалев: Согласно опубликованному 18 июня 2026 года указанию Банка России, эмитенты ЦФА будут обязаны раскрыть последнюю квартальную отчетность, а также финансовую отчетность за три года, включая аудиторское заключение и налоговые декларации. Они также будут обязаны разработать регламент информирования владельцев ЦФА о неисполнении своих обязательств. Подробно эмитенты ЦФА будут информировать держателей активов о структуре кредитного портфеля и о способности компании обслуживать долг. Несмотря на то что такие жесткие требования могут снизить объемы выпуска ЦФА в России, такие введения необходимы. Без прозрачной отчетности рынок цифровых активов рискует превратиться в площадку для недобросовестных игроков, тогда как более жесткие требования к отчетности должны отсечь слабые и непрозрачные компании, значительно повысив качество эмитентов. Как правила отразятся на рынке инвестиций — в материале “Ъ” «ЦФА добавили прозрачности».

Кредиты и займы С 1 октября процентные ставки и максимальная сумма по семейной ипотеке будут зависеть от количества детей и их возраста. Родители с одним ребенком до семи лет смогут взять до 6 млн руб. под 10% (в столичных регионах — 12 млн руб. под 12%). Корреспондент отдела финансов “Ъ” Анна Кукляева: Главное условие — на момент заключения договора хотя бы одному ребенку в семье должно быть меньше семи лет. Для семьи с одним ребенком в большинстве регионов ставка составит 10% годовых при максимальной сумме 6 млн руб.; в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 12% при лимите 12 млн руб. Чем больше детей, тем ниже ставка. Например, для семей с тремя детьми она составит 6% в большинстве регионов и 8% в четырех столичных регионах. Максимальный срок льготного кредита — 15 лет. Подробнее о том, как новые условия повлияют на спрос льготного кредитования,— в материале “Ъ” «Жилье подстраивают под демографию». С 1 октября банки и МФО не выдадут третий заем с полной стоимостью более 200% годовых тем, у кого уже имеется два непогашенных дорогих кредита или займа. Корреспондент отдела финансов “Ъ” Анна Кукляева: Оформить новый такой заем можно будет после погашения хотя бы одного из действующих. Для проверки долговой нагрузки МФО будут запрашивать сведения о заемщике в квалифицированных бюро кредитных историй. Следующий этап ограничений намечен на апрель 2027 года: тогда правила для дорогих займов станут строже. Что происходит с рынком микрозаймов в 2026 году — в материале “Ъ” «Большая стирка». С 1 октября лимиты на выдачу необеспеченных потребительских и автомобильных кредитов ужесточат. Для клиентов с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 50% банки смогут выделить не больше 15% займов от общего числа таких выдач за квартал. Тем, у кого ПДН выше 80%,— 1% кредитов. Кредитные карты этой категории клиентов теперь не будут выдаваться вообще. Корреспондент отдела финансов “Ъ” Анна Кукляева: С начала месяца ужесточатся лимиты на выдачу кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. ПДН показывает, какая часть ежемесячного дохода уходит на платежи по кредитам и займам. Так, для необеспеченных потребкредитов доля выдач клиентам с ПДН выше 50% будет ограничена 15%, а с ПДН выше 80% — 1%. Для целевых автокредитов соответствующие лимиты составят 20% и 1%. По кредитным картам ограничения отдельные: при ПДН выше 50% на таких клиентов может приходиться не более 10% выдач, а при ПДН выше 80% лимит фактически обнулен. Важно отметить, что речь идет о квотах для банков, поэтому высокая долговая нагрузка сама по себе не означает автоматического отказа по всем видам кредитов. Подробнее о том, как часто россияне стали оформлять кредитные карты и с чем это связано,— в материале “Ъ” «Август в долг».

Финансы Пополнить банковский счет можно будет через любой банкомат с помощью СБП. Действуют лимиты, каждая финансовая организация самостоятельно решает вопрос о подключении сервиса и вводе комиссии. Корреспондент отдела финансов “Ъ” Максим Буйлов: Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Новый сервис не будет обязательным для банков, и каждая кредитная организация сама будет решать, подключаться к нему или нет. Трансакции будут проходить через систему быстрых платежей, но это не значит, что комиссия за эту операцию будет низкой. В Банке России пояснили агентству «РИА Новости», что пополнение счета наличными через сторонний банкомат не будет считаться переводом между счетами. Следовательно, бесплатный лимит в 30 млн руб. тут применяться не будет, как и лимит бесплатных переводов через СБП в 100 тыс. руб. Более того, на пополнение счета через сторонние банкоматы будут действовать достаточно строгие лимиты — не более 25 тыс. руб. за одну операцию, 50 тыс. руб. в сутки и 200 тыс. руб. за один месяц. Учитывая привычку россиян снимать деньги в банкомате своего банка, чтобы не платить лишнюю комиссию, а также лимиты на пополнение счета через банкоматы сторонних банков и необязательный характер этого сервиса для банков, сложно ожидать, что новая услуга станет очень востребованной. Как нововведение поможет в борьбе с теневой экономикой — в материале «Ъ FM» «СБП пополнится наличными».

Труд и занятость Самозанятые смогут работать с одним и тем же заказчиком не более 60 часов в месяц в течение полугода. При нарушении правила онлайн-платформа, через которую заключался договор, заблокирует возможность взаимодействия пользователей друг с другом. Среди отраслей, которых коснутся ограничения,— маркетинг, IT, торговля и другие. Полный список сфер работы и платформ опубликован на сайте ФНС. Как и где будет работать новый механизм — в материале “Ъ” «На платформу по лимиту». С 1 октября ФНС будет автоматически передавать данные о доходах трудовых мигрантов в МВД. С помощью получаемых ежеквартально данных органы смогут контролировать патенты. Разрешение на работу отзовут, если финансовая информация не поступит или уровень дохода окажется ниже нормы. Что менялось в миграционном законодательстве за год — в материале “Ъ” «Удвоение выдворения».

Налоги С 1 октября закон запретит перекладывать налоговые расходы по долгосрочным договорам на покупателя. Если продавцу требуется уплатить НДС уже после заключения договора, а покупатель не может принять налог к вычету, расчет проводится внутри уже согласованной цены. Как принимали закон — в материале “Ъ” «НДС включат в поставку». С 1 октября для применения пониженной ставки НДС 10% на детские товары потребуется подтверждающие принадлежность к категории сертификат или декларация. Раньше единственным требованием для применения льготных условий была продажа под кодом из правительственного перечня видов товаров для детей. Какие документы подойдут для получения льготных условий — в материале “Ъ” «К налогам подошли по-взрослому».

Школы С 1 октября школы, детские сады и другие образовательные учреждения смогут закупать нужные товары на маркетплейсах. Электронные площадки станут доступны в дополнение к действующим платформам для госзакупок. Заместитель заведующего отделом потребительского рынка “Ъ” Александра Мерцалова: Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Проводить закупки на маркетплейсах образовательные учреждения пока будут в экспериментальном режиме. Вести их можно на цифровых платформах, включенных в реестр Минэкономики, и только в части ограниченного ассортимента — мебели, учебных материалов и проч. Подразумевается, что новый механизм частично снизит административную нагрузку на образовательные учреждения: сейчас они проводят сложные процедуры даже при небольшой сумме заказа. Все обязательства и риски, связанные со взаимодействием с бюджетными деньгами, с поставщиков при этом не снимаются.

Табак С 1 октября на продажу табака и никотиносодержащей продукции потребуется лицензия. Разрешение на закупку, хранение и поставку будет стоить 800 тыс. руб. за пять лет, на розничную торговлю — 20 тыс. руб. в год. На получение лицензии отводится четыре месяца. Заместитель заведующего отделом потребительского рынка “Ъ” Александра Мерцалова: Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Лицензирование табачной розницы в России вводится по аналогии с рынком алкогольной продукции. На нем в существующем виде, где право на торговлю предпринимателям выдают субъекты, норма существует с 2005 года. Мера считается достаточно эффективной: опасаясь лишиться лицензии, бизнес реже решается на продажу контрафактной продукции. Именно обеление после введения лицензирования по замыслу властей должно произойти и на рынке табака. Хотя пока стартует лишь переходный период. Штраф за продажу табачной продукции без лицензии можно будет получить только с 1 марта 2027 года, когда норма станет обязательной. С какими сложностями столкнулись при разработке новых правил — в материале “Ъ” «Сигаретам не хватило разрешений». С 1 октября зоны вокруг образовательных учреждений, в пределах которых запрещена продажа табака и вейпов, будут определяться органами местного самоуправления совместно с жильцами и владельцами торговых точек. Заместитель заведующего отделом потребительского рынка “Ъ” Александра Мерцалова: Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Мера стала одной из новелл законопроекта о лицензировании табачной розницы и даже отсрочила его принятие из-за длительных обсуждений. Запрещено торговать продукцией в 100 м от образовательных учреждений уже давно, за соблюдением нормы следил Роспотребнадзор. Теперь требование также стало обязательным для получения лицензии на торговлю табаком. Но дискуссии велись о том, как именно определять расстояние. Варианта изначально было два: по прямой линии или в качестве кратчайшего пути с учетом препятствий. В итоге выбрать предпочтительный вариант местные власти смогут самостоятельно.

Недвижимость С 25 октября по обращению Росреестр сможет убирать данные о сооружениях с публичной кадастровой карты. По задумке это должно обезопасить важные объекты инфраструктуры. Заместитель заведующего отделом потребительского рынка “Ъ” Александра Мерцалова: Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Мера изначально направлена на защиту критически важных и режимных объектов. Предполагается, что данные с публичной кадастровой карты будут исчезать по инициативе органов исполнительной власти, госкорпораций либо владельцев объектов. Убирать данные из публичного доступа будут за семь рабочих дней, в то же время сведения останутся в доступе госорганов.

Правосудие С 25 октября списки кандидатов в присяжные будут публиковаться на официальных сайтах муниципалитетов. Граждане смогут подавать заявления об исключении из перечня или исправлении ошибок. Раньше такие списки могли публиковать только журналистские издания, из-за чего госорганы были вынуждены регистрировать свои онлайн-ресурсы в качестве СМИ. Как сегодня в России работает институт присяжных заседателей и что в нем можно поменять — в материале “Ъ” «Лед тронулся».

Маркировка С 1 октября станет обязательной маркировка «Честный знак» для колбас и сосисок, а также для салфеток, зубных щеток и других средств гигиены. Как планируют контролировать соблюдение правил маркировки — в материале “Ъ” «Товары отследят по-честному».

Здоровье С 1 октября стоматологов обяжут проводить любые болезненные манипуляции под анестезией. Раньше к этому средству прибегали по усмотрению врача. Что изменится для пациентов — в материале “Ъ” «Зубную боль приводят в порядок».

Олеся Мельничук