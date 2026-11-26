В Липецкой области запретили продажу вейпов с 1 марта 2027 года
Власти Липецкой области с 1 марта 2027 года запретили розничную продажу вейпов на территории региона. За нарушения граждан будут штрафовать на суммы до 150 тыс. руб., а должностных и юридических лиц — до 500 тыс. и 1,5 млн руб. соответственно.
Ограничение продажи вейпов, которое было предложено губернатором Игорем Артамоновым, единогласно утвердили депутаты Липецкого областного совета. Глава региона объяснил, что поводом для введения запрета стали жалобы жителей области. «Их тревогу разделяю. За год доля школьников, которые курят вейпы, выросла более чем в четыре раза»,— рассказал господин Артамонов в Telegram-канале.
Право на введение запретов на продажу вейпов власти регионов России получили по федеральному закону летом этого года. К началу ноября ограничительные меры приняли в 17 субъектах. Как рассказывал председатель Государственной думы Вячеслав Володин, работа по принятию аналогичных мер на тот момент велась еще почти в 40 регионах. В большинстве из них вейпы перестанут продавать с начала весны.