Власти Липецкой области с 1 марта 2027 года запретили розничную продажу вейпов на территории региона. За нарушения граждан будут штрафовать на суммы до 150 тыс. руб., а должностных и юридических лиц — до 500 тыс. и 1,5 млн руб. соответственно.