Володин: 17 российских регионов ввели запрет на продажу вейпов
На данный момент запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей к ним действует в 17 российских регионах. Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин на своей странице в мессенджере MAX.
Соответствующие решения уже приняты в Вологодской, Нижегородской, Пензенской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Томской, Ульяновской областях, а также в Забайкальском и Пермском краях, Республике Алтай, Республике Саха (Якутия), Республике Северная Осетия — Алания, Удмуртской и Чувашской республиках, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах.
Право вводить такие запреты регионам предоставил федеральный закон №186-ФЗ от 26 июня 2026 года. В настоящее время в 39 субъектах России ведется работа над соответствующими законодательными инициативами. По словам господина Володина, свыше 60% регионов страны выбрали путь введения подобных ограничений.
Председатель Государственной думы отметил, что нормы принимались исходя из многочисленных обращений граждан, которые просили защитить детей и навести порядок в сфере розничной продажи вейпов. Эксперты фиксируют снижение числа магазинов, торгующих данной продукцией.
«Наша задача — сделать все для защиты здоровья людей, в первую очередь детей. Продолжим держать эту тему на контроле», — подчеркнул Вячеслав Володин.
Ранее он указывал, что тема запрета вейпов должна быть в приоритетной повестке региональных законодателей.