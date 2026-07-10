В Британии упаковки вейпов сделают менее привлекательными для детей

Британское правительство разрабатывает новые требования к упаковке и ароматам электронных курительных устройств, пытаясь снизить их привлекательность для детей и молодежи, сообщает The Guardian. Министры рассматривают возможности привести законодательство по вейпам в соответствие с уже существующими табачными нормами.

Министерство здравоохранения и социального обеспечения планирует ограничить дизайн упаковок белым, черным или серым цветами, а сами вейпы убрать с витрин магазинов. Также предлагается запретить «яркие названия ароматов, напоминающие о десертах или алкоголе, оставив только простые обозначения вкусов».

Согласно опросу, проведенному по заказу благотворительной организации Action on Smoking and Health (ASH), почти каждый пятый подросток в возрасте от 11 до 17 лет в Британии уже пробовал вейпинг. Вместе с тем более раннее исследование UCL и Королевского колледжа Лондона показало, что дети склонны выбирать продукт в более яркой упаковке. На вопрос, заинтересованы ли были бы их сверстники попробовать вейпы в представленных сейчас на рынке упаковках, 53% опрошенных в возрасте от 11 до 18 лет ответили положительно. Этот показатель снизился до 38%, когда им показали электронные сигареты в стандартизированной упаковке с обычными описаниями вкусов.

При этом интерес со стороны опрошенных взрослых оставался неизменным независимо от того, была ли упаковка более простой, или более яркой. Эксперты со своей стороны призывают соблюдать баланс. Они подчеркивают, что хоть вейпы и не безвредны, многим курильщикам они помогают избавиться от сигарет.

Екатерина Наумова