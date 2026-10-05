Матвиенко предложила пополнить регбюджеты за счет акциза на бестабачный никотин
Совет федерации предлагает ввести контроль за оборотом и потреблением бестабачных никотиновых и безникотиновых изделий, а также ввести на них акциз. Поступления от налога пойдут в бюджеты регионов. Об этом на бюджетных слушаниях заявила спикер палаты Валентина Матвиенко.
Госпожа Матвиенко отметила, что у регионов будет мотивация для усиления контроля. При этом сами субъекты должны прилагать усилия для увеличения доходной базы бюджетов, добавила она.
«Знаю, что Минфин России на регулярной основе совершенствует подходы к распределению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, учитывая разность структуры экономики, разные возможности. Эту работу, безусловно, нужно продолжать. Субъектам Федерации важно иметь возможность долгосрочного планирования. Следует подумать и о дополнительных мерах»,— сказала госпожа Матвиенко (цитата по «Интерфаксу»).
Спикер напомнила о переносе сроков погашения регионами задолженности по бюджетным кредитам на более поздний срок. При этом, по ее словам, ситуация с коммерческими кредитами требует усиленного и постоянного внимания.
В конце сентября правительство внесло в Госдуму законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и плановые 2028-2029 годы. Он предусматривает перенос сроков погашения регионами задолженности по бюджетным кредитам за пределы 2030 года. В правительстве считают, что это позволит регионам направить около 300 млрд руб. высвобожденных средств на развитие экономики и социальной сферы.
Предложение связать контроль за оборотом с финансовой мотивацией регионов означает, что субъекты Федерации получат стимул выявлять нелегальную торговлю и добиваться уплаты акциза, поскольку поступления от него должны формировать их доходную базу.
В модели регулирования, описанной в июне 2025 года, участник рынка должен быть зарегистрирован в государственной системе маркировки (ГИС МТ), уплатить госпошлину и не иметь налоговой задолженности. Оптовые лицензии планировалось выдавать на федеральном уровне (Росалкогольтабакконтроль), а розничные — региональным госорганам. Сама система «Честный знак» позволяет видеть нарушения торговых точек, определять риски ведения бизнеса и выявлять оборот товаров участников, не зарегистрированных в маркировке.
Лицензирование само по себе не гарантирует прекращения реализации контрафактной продукции; результат зависит от качества контроля за требованиями и неотвратимости наказания, при этом новые правила не должны создавать лишние барьеры для добросовестного бизнеса. Потери бюджета от нелегальной продукции составляли не менее 81,5 млрд рублей за 2022 год и 46,4 млрд рублей за первое полугодие 2023 года, что указывает на прямую связь фискального эффекта с эффективностью надзора.