Матвиенко предложила пополнить регбюджеты за счет акциза на бестабачный никотин

Совет федерации предлагает ввести контроль за оборотом и потреблением бестабачных никотиновых и безникотиновых изделий, а также ввести на них акциз. Поступления от налога пойдут в бюджеты регионов. Об этом на бюджетных слушаниях заявила спикер палаты Валентина Матвиенко.

Госпожа Матвиенко отметила, что у регионов будет мотивация для усиления контроля. При этом сами субъекты должны прилагать усилия для увеличения доходной базы бюджетов, добавила она.

«Знаю, что Минфин России на регулярной основе совершенствует подходы к распределению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, учитывая разность структуры экономики, разные возможности. Эту работу, безусловно, нужно продолжать. Субъектам Федерации важно иметь возможность долгосрочного планирования. Следует подумать и о дополнительных мерах»,— сказала госпожа Матвиенко (цитата по «Интерфаксу»).

Спикер напомнила о переносе сроков погашения регионами задолженности по бюджетным кредитам на более поздний срок. При этом, по ее словам, ситуация с коммерческими кредитами требует усиленного и постоянного внимания.

В конце сентября правительство внесло в Госдуму законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и плановые 2028-2029 годы. Он предусматривает перенос сроков погашения регионами задолженности по бюджетным кредитам за пределы 2030 года. В правительстве считают, что это позволит регионам направить около 300 млрд руб. высвобожденных средств на развитие экономики и социальной сферы.