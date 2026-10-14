Минздрав назвал регионы России с наименьшей долей курящих

Также небольшая доля курящих была отмечена в Туве, Дагестане и Ямало-Ненецком автономном округе (6,26%, 8,81% и 9,67% соответственно). Помимо них, в топ-10 вошли Северная Осетия (10,19%), Мордовия (10,6%) и Чувашия (11,03%).