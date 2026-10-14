Минздрав назвал регионы России с наименьшей долей курящих
Минздрав: Чечня, Кубань и Ингушетия стали самыми некурящими регионами России
14.10.2026, 08:20
Чечня, Краснодарский край и Ингушетия стали самыми некурящими регионами России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Минздрава. По его оценке, в сентябре процент курящих в Чечне составил 0,28%, Краснодарском крае — 4,51%, Ингушетии — 5,94%.
Также небольшая доля курящих была отмечена в Туве, Дагестане и Ямало-Ненецком автономном округе (6,26%, 8,81% и 9,67% соответственно). Помимо них, в топ-10 вошли Северная Осетия (10,19%), Мордовия (10,6%) и Чувашия (11,03%).
Год назад Минздрав сообщал, что число курящих россиян сократилось почти на 20%. Глава министерства Михаил Мурашко говорил о необходимости сократить потребление табачной продукции среди населения на 14,4%. В России также предложили ввести пожизненный запрет на покупку вейпов рожденным с 2009 года.