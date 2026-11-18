Потребителей выкуривают из розницы
Продажи табачных магазинов сократились на 17–19% за год
Количество трансакций в табачной рознице по всей России в январе—октябре 2026 года сократилось на 17% в годовом выражении, а в октябре падение вовсе ускорилось на 19%. Потребители сокращают расходы и все чаще отдают предпочтение нелегальному ассортименту.
В октябре 2026 года количество покупок в табачных магазинах сократилось на 19% год к году, в январе—октябре 2026 года — на 17%, подсчитали в «СберИндексе». Медианный чек в профильной рознице вырос на 9% и 6% соответственно. Руководитель Fedotov Group Евгений Федотов говорит, что потребители альтернативных категорий никотиносодержащей продукции за год сократили средние расходы на 5,6%, до 5,1 тыс. руб. в месяц.
Фактором снижения спроса на сигареты и никотиносодержащую продукцию Евгений Федотов называет рост цен. За год стики, сигареты и кальянный табак подорожали на 8–14%, говорит он. Согласно Росстату, в сентябре пачка сигарет с фильтром в российской рознице стоила в среднем 217,7 руб., увеличившись год к году на 8,4%.
Дополнительно на рынке сказывается постепенный рост теневого оборота.
Согласно обнародованной ранее оценке замглавы Минфина РФ Алексея Сазанова, в 2024–2025 годах на нелегальный оборот приходились 9–10% табачной продукции. Сейчас это значение выросло до 11–12%. По данным ОА ННЦК, наиболее высокая концентрация нелегальной табачной продукции в Чечне — 48,4% во втором квартале 2026 года, Северной Осетии — 33,5%, Дагестане — 28,6%, Ингушетии — 28,2% — и Курской области — 27,4%.
Частичную переориентацию потребителей на нелегальные табачные изделия и электронные системы доставки никотина (ЭСДН) гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров связывает в том числе со стремлением населения сократить расходы. Одновременно на рынке, по его мнению, начинает сказываться превентивная активность регионов по ограничению розничной продажи на территории субъектов ЭСДН.
Формально право запрещать продажи ЭСДН у регионов появится с 1 марта 2027 года, после вступления в силу норм закона о лицензировании табачной розницы. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее подсчитывал, что этой возможностью уже воспользовались 17 регионов, приняв собственные нормативные акты. Но участники рынка ранее сообщали, что некоторые субъекты РФ добивались закрытия точек продажи уже в этом году.
Одновременно на продавцов табачной продукции, по словам Михаила Бурмистрова, оказывает давление общий рост операционных расходов из-за увеличения налоговых платежей и требований по обелению рынка. Часть потребителей, по мнению эксперта, также могла переориентироваться на покупки в федеральных сетях. Этот процесс происходит на всем FMCG-рынке, замечает он.
Эти факторы уже привели к сокращению общего количества участников рынка.
По данным геосервиса 2ГИС, в ноябре 2026 года в российских городах-миллионниках работают 14,1 тыс. точек продажи электронных сигарет, табачных изделий и товаров для курения. Год к году значение сократилось на 6%.
В перспективе оборот профильной табачной розницы продолжит снижаться, считает Михаил Бурмистров. Он связывает это в том числе с расширением применения в регионах ограничений на розничную продажу ЭСДН и вступлением в силу норм о лицензировании розницы. Стоимость лицензии будет составлять 20 тыс. руб. за каждый год работы.
Само ожидание региональных запретов может влиять на решения магазинов о закупках и открытии новых точек, замечает Евгений Федотов. В перспективе, по его словам, 12% профильных ритейлеров планируют сокращение сетей, называя основной причиной ужесточение регулирования, а не падение спроса. Одновременно эксперт не сомневается, что в регионах, которые введут запрет на продажу ЭСДН, легальная реализация этой продукции прекратится.
Сокращение количества профильных табачных магазинов, по мнению Евгения Федотова, может создать риски для производителей и дистрибуторов табачной продукции, особенно нишевых товаров. Сигареты, стики и другие позиции массового спроса проще поставлять через продуктовые сети и магазины у дома, объясняет он. Но широкий ассортимент кальянного табака, сигар и подобных позиций представить в них невозможно.
Газета «Коммерсантъ» №213от 18.11.2026, стр. 10