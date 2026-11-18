В октябре 2026 года количество покупок в табачных магазинах сократилось на 19% год к году, в январе—октябре 2026 года — на 17%, подсчитали в «СберИндексе». Медианный чек в профильной рознице вырос на 9% и 6% соответственно. Руководитель Fedotov Group Евгений Федотов говорит, что потребители альтернативных категорий никотиносодержащей продукции за год сократили средние расходы на 5,6%, до 5,1 тыс. руб. в месяц.