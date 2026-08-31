ТАСС: 28 регионов России допускают ужесточение мер против продажи вейпов

Возможность ужесточить правила продажи вейпов прорабатывают в 28 российских регионах. Об этом сообщает ТАСС по результатам опроса представителей региональной власти.

Среди таких субъектов — Санкт-Петербург и Ленинградская область, Якутия, Алтай, Чувашия, Калмыкия, Коми, Камчатский и Красноярский края, Курская, Ярославская и Калужская области. В Татарстане отдельно оценивают, как полный запрет розничной реализации вейпов отразится на бюджете и налогах.

Президент Владимир Путин 26 июня подписал закон, предоставивший право субъектам с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года вводить на своей территории запрет розничной продажи вейпов.

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