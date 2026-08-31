ТАСС: 28 регионов России допускают ужесточение мер против продажи вейпов
Возможность ужесточить правила продажи вейпов прорабатывают в 28 российских регионах. Об этом сообщает ТАСС по результатам опроса представителей региональной власти.
Среди таких субъектов — Санкт-Петербург и Ленинградская область, Якутия, Алтай, Чувашия, Калмыкия, Коми, Камчатский и Красноярский края, Курская, Ярославская и Калужская области. В Татарстане отдельно оценивают, как полный запрет розничной реализации вейпов отразится на бюджете и налогах.
Президент Владимир Путин 26 июня подписал закон, предоставивший право субъектам с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года вводить на своей территории запрет розничной продажи вейпов.
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В конце 2025 года президент Владимир Путин поддержал идею губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о предоставлении регионам права вводить запрет на реализацию вейпов на своей территории. Идея запрета продаж вейпов, особенно среди несовершеннолетних, активно поддерживалась Минздравом с января 2025 года, а в июне 2025 года глава Минпромторга Антон Алиханов выступил за тотальный запрет.
В ноябре 2025 года президент неформально одобрил высказанную общественниками идею запрета продажи вейпов в России, кивнув на просьбу руководителя движения «Здоровое Отечество» Екатерины Лещинской. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда уточнил, что идея заслуживает внимания, но должна обсуждаться с экспертами и в парламенте.
Организация «Опора России» раскритиковала законопроект, позволяющий субъектам РФ запрещать продажу вейпов, предложив ужесточить наказание за продажу продукции несовершеннолетним, снизить содержание никотина и продолжать маркировку. В «Опоре» считают, что такой запрет может создать иллюзию успеха и привести к росту нелегальной торговли.