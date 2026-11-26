На Кубани запретили продажу электронных сигарет и вейпов
Законодательное собрание Краснодарского края приняло закон «О запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки никотина». Запрет на продажу такой продукции вводится в регионе с 1 марта 2027 года и будет действовать до 1 марта 2032 года.
По данным депутатов, до появления электронных сигарет и вейпов распространенность курения у молодежи сокращалась. Однако с 2018 года стало расширяться использование электронных сигарет, в том числе среди студентов и школьников. Средства электронной доставки никотина травмируют легкие, могут провоцировать заболевания дыхательных путей. «Электронные сигареты не могут считаться здоровой альтернативой обычным сигаретам. Последствия любого вида и способа курения опасны для здоровья»,— указано в пояснительной записке к закону.
В крае работают более 1 тыс. хозяйствующих субъектов, реализующих электронные системы доставки никотина и жидкости для них.