По данным депутатов, до появления электронных сигарет и вейпов распространенность курения у молодежи сокращалась. Однако с 2018 года стало расширяться использование электронных сигарет, в том числе среди студентов и школьников. Средства электронной доставки никотина травмируют легкие, могут провоцировать заболевания дыхательных путей. «Электронные сигареты не могут считаться здоровой альтернативой обычным сигаретам. Последствия любого вида и способа курения опасны для здоровья»,— указано в пояснительной записке к закону.