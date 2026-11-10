Госдума рассмотрит законопроект о раскрытии состава вейпов
Володин: число болезней органов дыхания в России за год выросло на 30%
Совет Госдумы обсудил законопроект, обязывающий производителей и продавцов вейпов, табачных изделий и другой никотинсодержащей продукции раскрывать сведения об ингредиентах, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин в «Макс».
Раскрытие информации о составе такой продукции крайне важно, считает господин Володин. Авторы законопроекта предлагают перенести вступление закона в силу на более ранний срок — с 1 марта 2027 года на 1 января 2027 года. Планируется, что 11 ноября законопроект рассмотрят на пленарном заседании Госдумы.
За последний год, отметил господин Володин, врачи фиксируют рост на 30% числа пациентов с поражением органов дыхания. Чаще всего страдают подростки и молодые люди до 35 лет. Сейчас сведения об ингредиентах никотиносодержащей продукции отнесены к коммерческой тайне. Инициатива направлена на защиту здоровья граждан.