Госдума рассмотрит законопроект о раскрытии состава вейпов

За последний год, отметил господин Володин, врачи фиксируют рост на 30% числа пациентов с поражением органов дыхания. Чаще всего страдают подростки и молодые люди до 35 лет. Сейчас сведения об ингредиентах никотиносодержащей продукции отнесены к коммерческой тайне. Инициатива направлена на защиту здоровья граждан.