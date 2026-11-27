Американская табачная компания Altria может купить британскую Imperial Brands
Американская табачная корпорация Altria рассматривает возможность покупки британского конкурента Imperial Brands. Компания также заявила, что ведет переговоры с третьей стороной о совместном приобретении Imperial Brands. Среди основных брендов Altria — Marlboro и Benson & Hedges, у Imperial Brands — JPS, Davidoff, Gauloises.
Ранее СМИ писали о вероятности такой сделки. Агентство Bloomberg сообщало, что покупку Imperial Brands также рассматривает и японская Japan Tobacco.
Рыночная капитализация Altria оценивается в $126,9 млрд. После сообщения о возможном предложении акции Imperial Brands выросли более чем на 17%. Ее капитализация достигла $35 млрд.