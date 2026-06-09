Регионы решат, запариваться ли

Регионы смогут запрещать продажу вейпов с 1 марта следующего года. Закон во втором и третьем чтениях приняла Госдума. Субъекты, установившие ограничения, должны будут проинформировать об этом Росалкогольтабакконтроль, а ведомство — разместить перечень таких регионов на своем сайте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Под запрет могут попадать вейпы и жидкости к ним, а также другие электронные системы доставки никотина. Табачный бизнес потеряет прибыльную категорию, однако это поможет обелить сферу, считает руководитель отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев:

«Фактически вводится общий запрет, потому что будет, на мой взгляд, состоится парад запретов вейпов по всем регионам. На те субъекты, которые будут иметь отличное мнение, станут сильно давить соседи, потому что они станут источником нелегального товара. Конечно, для легального бизнеса ничего хорошего в этом нет, а нелегальному все равно, на то он и нелегальный.

Но магазины, которые торгуют всеми категориями табачных и никотиносодержащих товаров, в меньшей степени пострадают от такого регулирования. Они уберут эту продукцию, выкладка все равно давно запрещена для этих вещей. Регулирование существовало и раньше, но оно касалось оптового звена, поэтому именно розничная наценка сравнительно свободная по вейпам. И люди зарабатывали на этом. При этом, как показывали исследования, подавляющее большинство приходилось все-таки на нелегальную продукцию».

Закон о введении лицензирования розничной и оптовой торговли табачной и никотиносодержащей продукцией в России, по прогнозам законодателей, должен значительно сократить долю нелегального оборота в этой сфере. Лицензии на оптовую торговлю будет выдавать Росалкогольтабакконтроль, на розничную и развозную — органы исполнительной власти субъектов. Срок действия лицензий составит не более пяти лет.

Однако даже получив документ, бизнес внезапно может остаться без самой высокомаржинальной категории, подчеркнул заместитель председателя комиссии по табачной и никотиносодержащей продукции «Опоры России» Евгений Федотов:

«По нашим данным, у нас сейчас есть несколько тысяч оптовых компаний, которые занимаются продажей табачно-никотиносодержащей продукции и порядка 400 тыс. розничных магазинов, которые участвуют в ее дистрибуции. Всю эту огромную массу надо отлицензировать менее чем за пять месяцев, потому что к 1 марта 2027-го у всех компаний должны быть соответствующие документы.

Таким образом сначала компании получат лицензии, а только потом узнают, введут ли запрет на эту достаточно высокомаржинальную категорию или нет.

Как это заработает, мы увидим только в следующем году. Но, конечно, это приведет к огромным рискам для бизнес-сообщества и тому, что именно МСП станет сложнее вкладывать деньги в строительство и развитие табачной розницы».

С февраля прошлого года штраф за продажу несовершеннолетним сигарет и вейпов для должностных лиц составляет до 700 тыс. руб., для юридических лиц — до 2 млн руб. Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко считает ужесточение правил распространения вейпов своевременным:

«Мы видим, что вейпы давно перестали восприниматься как альтернатива традиционному курению. На практике они стали одной из основных каналов вовлечения подростков в потребление никотина. Компактность, отсутствие выраженного запаха и распространение через цифровую среду сделали эту продукцию особенно доступной для несовершеннолетних. Поэтому вопрос касается не только регулирования торговли, речь идет о защите здоровья детей и подростков. Важно, что теперь регионы смогут самостоятельно оценивать ситуацию и при необходимости вводить дополнительные ограничения.

Такой подход позволит быстрее реагировать на существующие вызовы и эффективнее защищать молодежь от формирования никотиновой зависимости».

Ранее бизнес выступил против полного запрета вейпов и предложил установить на них госмонополию. Игроки рынка обратились к первому вице-премьеру Денису Мантурову. В Союзе участников оборота никотиносодержащей продукции тогда также заявили, что поддерживают эту идею. Ранее запрет на продажу вейпов уже вводился в некоторых регионах. Среди них — Пермский край, Вологодская и Саратовская области.

Юлия Савина