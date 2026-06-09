Володин: с запретами вейпов и экстремистского ЛГБТ спорят одни и те же люди

Депутатов, ставших инициаторами запрета вейпов в России, «шельмуют» те же люди, кто оспаривал законопроекты о борьбе с пропагандой ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в РФ) и деятельностью релокантов. Об этом на пленарном заседании Госдумы заявил ее председатель Вячеслав Володин («Единая Россия»).

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Первым законом, принятым на заседании нижней палаты, стала инициатива о лицензировании торговли табаком. Ее ключевым нововведением стало предоставление регионам страны полномочий на самостоятельный запрет продажи электронных систем доставки никотина (ЭСДН), также известных как «вейпы».

Несколько депутатов, выступивших в парламенте с поддержкой законопроекта, обратили внимание на то, что Госдума подверглась «давлению» из-за вейп-инициативы. Спикер палаты заявил, что это продолжение уже существовавшего тренда: «Как пытались шельмовать думу и также противодействовать принятию закона о запрете ЛГБТ-сообщества (признано экстремистским и запрещено на территории РФ.—"Ъ"), о запрете смены пола. Это вот все одна и та же публика. Даже когда мы с вами наводили порядок в сфере релокантов, мы то же самое с вами слышали». Все решения депутатов принимаются исключительно в интересах граждан и страны, подытожил господин Володин.

Вызвавшийся также поддержать законопроект первый замруководителя думской фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев напомнил, что Вячеслав Володин победил в предварительном голосовании «Единой России», а значит, его позиция «поддержана людьми». Господин Гусев также заявил, что вейпы — не всегда то, чем кажутся: «Вейпы — это вещи, в которых непонятно, что находится. Вот вы, говорите: “никотин”. А известную актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в этих самых вейпах».

Перед голосованием за законопроект в третьем чтении Вячеслав Володин обратился к депутатам с призывом голосовать «повнимательнее»: «Голосование поименное, и все смотрят, кто как проголосовал». Закон был принят единогласно.

Установленное законом право регионов на запрет продажи вейпов подразумевает пятилетний эксперимент, по итогам которого будут сделаны выводы о последствиях данной меры.

Подробнее — в материале «Субъекты дают прикурить».

Степан Мельчаков