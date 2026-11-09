Дым сигает без актива

«Главное их предприятие — это фабрика “Петро” в Петербурге. Японцы сделали одну из лучших фабрик в Европе, исключая тот факт, что последние пять лет они не делают инвестиций. Каждое приобретение увеличивало долю рынка Japan Tobacco в России. Рынок РФ сам по себе большой, и треть его — это серьезные объемы. Поэтому значение российского отделения компании для международного бизнеса Japan Tobacco International очень высоко. У них хорошо и в других странах бывшего Советского Союза дела всегда шли».