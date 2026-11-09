Дым сигает без актива
Как передача активов JTI повлияет на отношения России и Японии
Япония сохранит долю в сахалинских нефтегазовых проектах, несмотря на конфликт вокруг одного из крупнейших производителей табачной продукции JTI. По крайней мере, до истечения действующих контрактов, прогнозируют собеседники “Ъ FM”.
0:00
0:00
15 октября Владимир Путин передал российский бизнес JTI под временное управление компании «Промышленные активы», созданной менее двух месяцев назад. Теперь ей предстоит управлять крупнейшим табачным бизнесом в России, который оценивается в 250-300 млрд руб.
По оценкам Nielsen Data Factory, JTI — крупнейший производитель сигарет в России: около 40% рынка и первое место среди FMCG-компаний по объему продаж. Реакция отрасли на передачу активов была стремительной. Это беспрецедентная мера, указала в эфире японской ANNnewsCH профессор Университета Кейо Йоко Хиросе:
«Это первый случай, когда активы крупной табачной компании переходят под контроль другого государства.
Речь о четырех юрлицах. Они начали работать в 1999 году, и к 2007 году стали лидерами на местном табачном рынке. Сейчас на российский бизнес приходится около 20% общей операционной прибыли JTI. Кроме прочего, JTI в некотором смысле уникальна. В этой компании японскому правительству принадлежит больше 30% акций. Нацеливаясь на такой актив, Россия фактически говорит Японии, что той стоит пересмотреть свою позицию в отношении Москвы и прекратить вводить экономические санкции».
Теперь доли корпорации в семи российских структурах — от Донского табака до фабрик в Петербурге и Ленобласти — переданы АО «Промышленные активы». Компанию зарегистрировали в сентябре 2026-го, ее уставный капитал — 100 тыс. руб. Владельцем стал Сергей Дремов, которого СМИ называют бывшим сотрудником ФСБ, совладельцем боксерского клуба в Евпатории и экс-депутатом Госсовета Крыма от ЛДПР.
Гендиректор компании — Антон Пивоваров — тоже раньше работал в госструктурах. В 2016 году он исполнял обязанности замглавы Спецстроя. По его словам, главная задача «Промышленных активов» — сохранить предприятия JTI и не допустить разрыва обязательств перед сотрудниками и партнерами. В портфеле японской корпорации — Winston, Camel, Sobranie, Mevius и локальные «Русский стиль» и Play. А еще современные фабрики стоимостью примерно в 60 млрд руб., отмечает руководитель отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев:
«Главное их предприятие — это фабрика “Петро” в Петербурге. Японцы сделали одну из лучших фабрик в Европе, исключая тот факт, что последние пять лет они не делают инвестиций. Каждое приобретение увеличивало долю рынка Japan Tobacco в России. Рынок РФ сам по себе большой, и треть его — это серьезные объемы. Поэтому значение российского отделения компании для международного бизнеса Japan Tobacco International очень высоко. У них хорошо и в других странах бывшего Советского Союза дела всегда шли».
Для потребителя вряд ли что-то изменится, по крайней мере в ближайшее время, отмечают эксперты.
Но в перспективе предупреждают о росте серого рынка и изменении ассортимента — как количественном, так и качественном. Пока же главный вопрос — политический, считают собеседники “Ъ FM”. МИД Японии выразил официальный протест и призвал отменить решение по активам JTI. Но едва ли это приведет к разрыву отношений, рассуждает заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов. Тем более что в стране остаются и другие японские активы:
«Фактически остались лишь либо российские дочерние компании крупных корпораций, либо корпорации, которые просто содержат свой офис, занимаются обслуживанием уже поставленной продукции. И из крупных вещей — это только сахалинские проекты. Если бы Япония всерьез рассматривала выход из “Сахалина-2”, она бы давно это уже сделала. Это экономическая безопасность, вопрос диверсификации источников сырья. Плюс опасение, что на место Японии придет Китай, что Япония считает неприемлемым».
Ранее под временное управление перешли активы Nestl, Auchan, Leroy Merlin и Metro. Москва объясняет этот механизм ответом на санкции и возможностью для «подготовки» к зеркальным мерам.