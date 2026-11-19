Производитель сигарет Winston спишет $8,9 млрд после утраты контроля в России
Корпорация Japan Tobacco (JT) сообщила, что спишет 1,4 трлн иен ($8,9 млрд), поскольку утратила контроль над российскими дочерними компаниями. В результате группа ожидает чистый убыток по итогам года. Прогноз дивидендов на конец года она сократила вдвое — со 136 до 68 иен на акцию, сообщает Bloomberg.
Japan Tobacco выпускает сигареты марок: Winston, Camel, LD, Sobranie, Mevius, Glamour, «Донской табак», «Петр I», «Русский Стиль», «Тройка», Kiss, Play, More, Saint George, Magna, Wings, Sovereign, Golden Deer, «Наша Прима», Senator, «21 Век».
Под временное управление по указам президента России Владимира Путина перешли все семь местных структур JT. Группа по-прежнему косвенно владеет 100% этих компаний: смены собственника такой режим формально не предусматривает. Однако ограничения прав акционера и утрата возможности управлять бизнесом потребовали исключить российские структуры из консолидированной отчетности по МСФО.
Вместо операционной прибыли в 1 трлн иен ($6,2 млрд) JT теперь прогнозирует операционный убыток в 368 млрд иен ($2,3 млрд). Ожидания по выручке снижены на 63 млрд иен (385 млн), до 3,8 трлн иен ($23,8 млрд). Председателю, его заместителю и трем представительным директорам на два месяца вдвое сократят оплату труда. Представительные директора также откажутся от премий за 2026 финансовый год.
Россия обеспечивала около 10% продаж группы и четверть скорректированной операционной прибыли. В 2022 году JT приостановила новые инвестиции и маркетинг в стране, но сохранила действующий бизнес, соблюдая санкции. С момента решения российских властей о передаче активов под управление акции группы потеряли 25%, растеряв почти весь рост с начала года.