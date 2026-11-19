Россия обеспечивала около 10% продаж группы и четверть скорректированной операционной прибыли. В 2022 году JT приостановила новые инвестиции и маркетинг в стране, но сохранила действующий бизнес, соблюдая санкции. С момента решения российских властей о передаче активов под управление акции группы потеряли 25%, растеряв почти весь рост с начала года.