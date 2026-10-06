Предписано испариться

В Татарстане подготовили проект закона о пятилетнем запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним. Авторы инициативы связывают ее с защитой здоровья, прежде всего молодежи. В случае принятия документа из бюджета республики ежегодно может выпадать 38 млн руб. налоговых доходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане хотят запретить розничную продажу вейпов

Фото: Павел Каравашкин / Коммерсантъ В Татарстане хотят запретить розничную продажу вейпов

Фото: Павел Каравашкин / Коммерсантъ

В Татарстане предложили запретить розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них с 1 марта 2027 года, следует из проекта закона, находящегося на предварительном рассмотрении в Госсовете республики. В случае принятия закон будет действовать пять лет — до 1 марта 2032 года. За нарушение запрета предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством России.

Авторы проекта объясняют инициативу необходимостью снизить доступность никотинсодержащей продукции, прежде всего для молодежи. Согласно приведенным в пояснительной записке данным ВЦИОМ, опыт использования электронных сигарет есть у 21% совершеннолетних россиян, а доля пользователей вейпов составляет 9%. Среди граждан в возрасте до 35 лет этот показатель достигает 17–26%, в городах с населением более 500 тыс. человек — 14%.

В документе также отмечается, что среди причин начала использования вейпов респонденты называют отсутствие запаха табака, желание отказаться от обычных сигарет и убежденность в меньшем вреде такой продукции.

Авторы проекта ссылаются и на данные Всемирной организации здравоохранения: в 2025 году в мире насчитывалось более 100 млн пользователей электронных сигарет, из них не менее 86 млн — взрослых.

В Татарстане 343 организации и индивидуальных предпринимателя занимаются розничной торговлей табачной и никотинсодержащей продукции. Из них 303 субъекта платят налоги в консолидированный бюджет республики. За 2025 год совокупные налоговые поступления от этих предприятий составили 40,9 млн руб., в том числе 2,6 млн руб. по налогам, не зависящим от объемов продаж.

Как отмечают авторы, точно оценить потери именно от запрета вейпов невозможно, т.к. в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД) нет отдельного кода для торговли электронными системами доставки никотина и жидкостями.

Однако выпадающие доходы по всем специализированным магазинам табачной и никотинсодержащей продукции оцениваются ориентировочно в 38 млн руб. в год. Часть выпадающих доходов, говорится в документе, может быть компенсирована лицензионными сборами за торговлю такой продукцией — 20 тыс. рублей за каждый год срока действия лицензии.

В июне 2026 года депутаты Госдумы единогласно одобрили во втором и третьем чтениях правительственный законопроект, наделяющий регионы полномочиями ограничивать розничную продажу электронных систем доставки никотина — вейпов. После вступления документа в силу, шесть субъектов РФ уже решили ввели полный запрет на продажу электронных сигарет и жидкостей к ним. Председатель Госдумы Вячеслав Володин также призвал остальные регионы изучить опыт соседей «для защиты детей и их здоровья».

Первыми в России полный запрет на розничную продажу вейпов и электронных систем доставки никотина ввели Пермский край, Нижегородская, Пензенская и Саратовская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ. В одних регионах ограничения уже действуют, в других вступят в силу с 1 марта 2027 года. Например, в Прикамье запрет на продажу вейпов действовал с марта 2026 года. Позже в региональный закон внесли поправки для приведения его в соответствие с общими правилами, в том числе по срокам. С 1 октября поправки вступили в силу, и ограничения на продажу вейпов в Пермском крае перестали действовать — но временно, до 1 марта 2027 года.

Анар Зейналов, Влас Северин