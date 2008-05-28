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13 июня, четверг
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00:01
Главные анонсы 13 июня
12/06
Президент Молдавии Додон обвинил Демпартию в подготовке его физического устранения
12/06
Осужденную в Кувейте россиянку Лазареву отпустили под залог
05:19
В Польше разместится эскадрилья разведывательных беспилотников США
12/06
Бэнкси показал новое граффити в аэропорту Хитроу
04:44
Владимир Путин верит в восстановление отношений России и Украины
04:12
СМИ: Карлос Гон вышел из совета директоров акционера «АвтоВАЗа»
03:42
Аргентина готова разместить российские станции ГЛОНАСС
03:06
Лучшей короткометражкой жюри «Кинотавра» признало «Топливо» Михаила Архипова
02:32
В сирийском Идлибе введен режим полного прекращения огня
01:59
Вратарь «Зенита» Лунев извинился за инцидент во Внуково
01:24
Украинская армия заняла позиции на въездах в Донецк
01:03
Более 10 млн россиян отправятся на отдых через туроператоров
00:35
Рейтинг большинства стран в «Глобальном индексе миролюбия» возрос впервые за пять лет
12/06
Первая после пожара служба пройдет в Нотр-Даме 15 июня
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(обновлено: 12.06.2019)
Митинги и шествия
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2
«На компанию не жалуюсь, у нас тут много интересных людей»
В Москве задержаны сотни участников несанкционированного марша
3
«Вопрос об аккредитации на несогласованную акцию прозвучал абсолютно серьезно»
Корреспондент “Ъ FM” — о своем задержании полицейскими
9
«Акция перешла в режим массовых гуляний»
Корреспондент “Ъ” — о несогласованном мероприятии в Москве
27
«Логика задержаний пока непонятна»
Корреспондент “Ъ FM” — о действиях полиции во время несогласованной акции в Москве
1
«Больше всего полиции было заметно возле станции метро "Чистые пруды"»
Корреспондент “Ъ FM” — о несогласованной акции в центре Москвы
17
Меньшинство подчинилось большинству
Храм Святой Екатерины в Екатеринбурге не построят в сквере у Театра драмы
3
Екатеринбургские власти предложили решение конфликта
Противники строительства храма встретились с мэром
14
Строй, кто идет
В России появилось неожиданно много защитников скверов
42
Храм ставят на голосование
Конфликт вокруг строительства в Екатеринбурге решат путем опроса
11
Противники храма обустраиваются в сквере
В Екатеринбурге продолжаются протестные акции
152
Полиция ограничила свободу сквероисповедания
Задерживают противников строительства храма в Екатеринбурге
4
Митинг в тундре сошел с рук оленеводу
Ямальский суд не нашел правонарушений в мероприятии «за пределами населенных пунктов»
4
Свердловский губернатор взял на себя роль арбитра
Противники и сторонники возведения храма Святой Екатерины встретились с главой региона
13
Строительство храма Святой Екатерины в Екатеринбурге началось со стычки
Противники возведения церкви устроили несогласованную акцию
2
Сила есть — суда не надо
СПЧ расследует срыв марша оппозиции в Петербурге
53
Первомайские аресты в Санкт-Петербурге вступили в силу
Суд впервые признал превращение согласованной акции в несогласованную
4
Десять тысяч рублей за неразвернутый плакат
В Дагестане суд оштрафовал участников несостоявшейся «Монстрации»
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12 июня отмечается День России. Символы страны в неформальной обстановке
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Кто из звезд посетил церемонию открытия
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Кадры с акций в Москве и Санкт-Петербурге
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Вручения премий, приемы и другие события
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Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
FM93.6
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия