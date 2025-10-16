Арестовали музыканта группы «Стоптайм», в которой выступает певица Наоко

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга назначил 13 дней административного ареста барабанщику группы «Стоптайм» Владиславу Леонтьеву. Его признали виновным в организации массового скопления людей в общественном месте, повлекшем нарушение порядка (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП). Об этом сообщила пресс-служба судов города.

Всего по делу проходят три фигуранта, включая солистку группы Диану Логинову, известную под псевдонимом Наоко. Суд установил, что группа организовала уличный концерт возле станции метро «Площадь Восстания». Возле входа на станцию собрались не менее 70 слушателей, из-за чего гражданам было трудно войти в вестибюль.

Господин Леонтьев отметил, что не планировал организовывать митинг. Он заявил, что играть его позвали друзья, а жалоб от жителей города и владельцев близлежащих заведений не поступало. Место выступления группа выбрала заранее, так как оно было свободно.

Саму Диану Логинову арестовали на 13 суток по аналогичной статье. О ее задержании стало известно 15 октября. Причиной стало исполнение запрещенной композиции рэпера Noize MC (признан в России иноагентом). По данным издания «Фонтанки», на певицу также составили протокол о дискредитации ВС РФ, его направят в суд по истечении ареста.

Никита Черненко