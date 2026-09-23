Гражданина Чехии арестовали за пикет на Красной площади

Тверской районный суд Москвы на 13 суток арестовал гражданина Чехии Михаила Пламинека. 20 сентября он вышел на пикет возле мавзолея Ленина на Красной площади.

Как сообщила пресс-служба московских судов, арест гражданину Чехии назначен за неповиновение сотрудникам полиции. Ему также назначили два штрафа: в размере 40 тыс. руб. за дискредитацию российской армии и 20 тыс. руб. за проведение несогласованного пикета.

В пресс-службе судов добавили, что Михаил Пламинек вышел к мавзолею на Красной площади с плакатом, на котором была «надпись на английском языке тематического содержания». Сотрудники полиции задержали мужчину, так как проведение пикетов на территории, прилегающей к резиденции президента России, запрещено, указано в публикации. По версии суда, он отказался проследовать в отдел полиции и оказывал сопротивление.

Как передает издание Novinky, посольство Чехии в Москве знает об аресте Михаила Пламинека и оказывает ему консульскую помощь.