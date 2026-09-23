Гражданина Чехии арестовали за пикет на Красной площади
Тверской районный суд Москвы на 13 суток арестовал гражданина Чехии Михаила Пламинека. 20 сентября он вышел на пикет возле мавзолея Ленина на Красной площади.
Как сообщила пресс-служба московских судов, арест гражданину Чехии назначен за неповиновение сотрудникам полиции. Ему также назначили два штрафа: в размере 40 тыс. руб. за дискредитацию российской армии и 20 тыс. руб. за проведение несогласованного пикета.
В пресс-службе судов добавили, что Михаил Пламинек вышел к мавзолею на Красной площади с плакатом, на котором была «надпись на английском языке тематического содержания». Сотрудники полиции задержали мужчину, так как проведение пикетов на территории, прилегающей к резиденции президента России, запрещено, указано в публикации. По версии суда, он отказался проследовать в отдел полиции и оказывал сопротивление.
Как передает издание Novinky, посольство Чехии в Москве знает об аресте Михаила Пламинека и оказывает ему консульскую помощь.
Один пикет повлек несколько санкций, потому что в деле Плами?нека суд оценивал по отдельности разные составы: неповиновение полиции при задержании, проведение несогласованного мероприятия и содержание публичного высказывания. Каждому составу соответствует свое наказание, поэтому административный арест не заменяет штрафы, а назначается наряду с ними. При этом сам арест может обосновываться воспитательно-предупредительной целью административного наказания — именно так в июле 2020 года мотивировала арест судья по делу другого активиста.
Возможность комбинировать несколько наказаний связана с расширением ответственности за нарушения законодательства о публичных мероприятиях: в августе 2021 года сообщалось, что число возможных нарушений закона о митингах выросло с трех до 17, штрафы увеличились с 2 тыс. до 300 тыс. руб., а за 12 из 17 нарушений предусмотрен административный арест на срок до 30 суток.
Отдельная ответственность за содержание публичного действия применяется и по статье о дискредитации использования Вооруженных сил: в марте 2022 года в Казани по этой статье оштрафовали участников несогласованной акции, в том числе человека с композицией из веток, окрашенных в голубой и желтый цвета, которую правоохранительные органы расценили как публичный призыв к воспрепятствованию использования ВС РФ.