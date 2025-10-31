Власти Благовещенска отказали КПРФ в митинге на площади Ленина 7 ноября

Администрация Благовещенска не согласовала местному отделению КПРФ проведение традиционного митинга в годовщину Великой Октябрьской социалистической революции 7 ноября на центральной площади им. Ленина, сообщили «Ъ» в обкоме партии. В ответе на уведомление о митинге заммэра Дмитрий Перов указал, что в это время площадь будет огорожена для монтажа новогодних украшений.

Чиновник сослался на постановление «О подготовке к празднованию Нового 2026 года». Согласно этому документу, площадь необходимо было огородить уже 23 октября для монтажа новогодних украшений. Организаторам митинга предложили другую площадку — в микрорайоне Благовещенска. Также коммунистам не дают провести митинг у памятника Ленину в городе Свободном. Администрация запланировала там ремонт уличного освещения.

«К сожалению, запреты на проведение традиционных мероприятий КПРФ входят у наших чиновников в привычку. Мы не первый год проводим митинги 7 ноября и 1 мая, и раньше это никак не мешало коммунальным службам украшать площади к праздникам или ремонтировать фонари. Думаю, власти боятся наших митингов»,— прокомментировал «Ъ» ситуацию первый секретарь Амурского обкома КПРФ Роман Кобызов.

В итоге в Благовещенске праздничный митинг согласован в сквере возле центра эстетического воспитания детей. Там также расположен памятник вождю пролетариата, но само место не настолько открытое. Ранее власти уже отказывали КПРФ в согласовании первомайского митинга по схожей причине — под предлогом украшения площади к 9 Мая.

Анна Яшина