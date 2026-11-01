Бунт на обочине демографии

Германия, вопреки ожиданиям, не пошла по пути Франции и других стран ЕС: молодежные протесты 31 октября оказались менее масштабными и разрушительными, чем ожидалось. На улицы немецких городов в общей сложности вышли десятки тысяч, а не сотни тысяч людей, а погромы и стычки с полицией преимущественно локализовались во Франкфурте и Берлине. Хотя еще за день до этого владельцы магазинов по всей стране заколачивали витрины, а правоохранители выискивали призывы к насилию в соцсетях.