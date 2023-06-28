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Суд разрешил обращаться к Владимиру Путину

В Удмуртии запись обращения к президенту больше не считают протестной акцией

Верховный суд Удмуртии признал, что Нину Кривощекову из Воткинска незаконно оштрафовали по «митинговой» статье. В марте 2023 года госпожа Кривощекова вместе с другими горожанами записала видеообращение к президенту Владимиру Путину, пожаловавшись на разбитую дорогу. После этого сотрудники центра «Э» (полицейское управление по противодействию экстремизму) обвинили активистку в организации незаконной акции протеста. Районный суд назначил Нине Кривощековой штраф в 10 тыс. руб. Теперь это решение отменено вышестоящей инстанцией. А власти Воткинска пообещали гражданам починить дорогу.

Фрагмент из видео-обращения Нины Кривощековой президенту

Фрагмент из видео-обращения Нины Кривощековой президенту

Фото: @dp_vtk

Фрагмент из видео-обращения Нины Кривощековой президенту

Фото: @dp_vtk

28 июня Верховный суд Удмуртии рассмотрел жалобу Нины Кривощековой на решение нижестоящей инстанции. Госпожа Кривощекова была признана виновной по ст. 20.2 ч. 2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). Штраф в 10 тыс. руб. был назначен судом после видеообращения к Владимиру Путину, которое весной 2023 года записали несколько жителей Воткинска. Они просили заменить трубопровод и отремонтировать проезжую часть на Совхозной улице, подчеркивая, что уже более 35 лет пытаются достучаться до чиновников с этой просьбой.

«Совхозная — центральная улица этого района, от нее десятки улиц отходят, где проживают несколько тысяч человек. Последний раз здесь асфальт клали еще при СССР,— рассказала в обращении к главе государства Нина Кривощекова.— Здесь нет пешеходной дорожки. Дети ходят в школу прямо по проезжей части».

После публикации к госпоже Кривощековой пришли сотрудники центра «Э» МВД и обвинили в организации массового протестного мероприятия.

В начале июня на эту историю обратило внимание региональное отделение ОНФ. Активисты «Народного фронта» направили в правоохранительные органы обращение с просьбой провести проверку, указав, что подобного рода события «дискредитируют принципы прямой линии Владимира Путина». Госпожа Кривощекова рассказала “Ъ”, что ее после этого «вызывали в местный следственный комитет, опросили». «Потом пришло письмо, что никаких нарушений не найдено»,— добавила она.

В ходе заседания ВС республики Нина Кривощекова заявила, что не нарушила законов: «Мы воспользовались ст. 33 Конституции РФ (граждане РФ имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления.— “Ъ”). Мы записали видео и обратились к Путину через интернет. У нас и в мыслях не было какой-то пикет устраивать. Мы были возле своих домов, никому не мешали. Записали двухминутное видео и разошлись. Мы законопослушные граждане». «Здесь нет объекта правонарушения,— поддержал адвокат Ильдар Закиров.— Какая-либо охраняемая норма не нарушена. Люди собрались, чтобы обратиться к президенту».

В итоге судья Гульнара Багаутдинова отменила постановление районной инстанции и прекратила производство по делу.

Власти Воткинска уже пообещали отремонтировать трубопровод и дорогу на улице Совхозной. На встрече с Ниной Кривощековой и представителями ОНФ глава Воткинска Алексей Заметаев пообещал провести ремонт и проложить асфальт на требуемом участке в 2024–2025 годах.

«Я по многим проблемным вопросам города обращаюсь в нашу администрацию, не только по этой дороге. Активистов у нас не любят. Но сейчас мы вроде помирились. Заметаев сказал обращаться, будем решать проблемы»,— добавила Нина Кривощекова по итогам судебного заседания.

Татьяна Колегова, Ижевск

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