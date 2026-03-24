Мэрия Краснодара отозвала разрешение на митинг против блокировок в интернете

Митинг в защиту свободы слова, который должен был пройти 28 марта в Краснодаре, не состоится, так как администрация города отозвала согласование публичной акции. Инициатор мероприятия — секретарь крайкома КПРФ Александр Сафронов сообщил “Ъ”, что получил извещение департамента внутренней политики города о невозможности публичных акций по соображениям безопасности.

Городские власти ссылаются на сложную оперативную обстановку. В Краснодаре регулярно возникают ракетные и авиационные угрозы, а также опасность беспилотников, говорится в ответе департамента внутренней политики города.

Александр Сафронов пояснил “Ъ”, что намерен оспорить отказ в согласовании митинга в суде. Публичная акция численностью до 200 участников планировалась под лозунгами защиты свободы слова, против цензуры, блокировок и замедлений интернета, а также запрета Telegram.

Анна Перова, Краснодар