Экономика США выходит из тарифного шока

По прогнозу американских исследователей, в 2026 году рост ВВП США окажется на 0,22 процентного пункта выше (п. п.), чем он был бы в случае, если пошлины Трампа не были бы введены. В 2025-м пошлины, напротив, замедлили рост на 0,3 п. п. Нынешнее улучшение связано прежде всего с восстановлением экономики после прошлогоднего тарифного шока. Случившаяся в этом году отмена части ограничений снизила стоимость импортных закупок для американских компаний и позволила компенсировать часть прежних потерь.