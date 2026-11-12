Экономика США выходит из тарифного шока
Отмена части пошлин ускорит ВВП страны
Экономика США в 2026 году постепенно оправляется от шока, вызванного тарифными войнами президента Дональда Трампа. По прогнозу американских аналитиков, темпы роста ВВП в этом году окажутся на 0,22 процентного пункта выше, чем они были в сценарии без новых пошлин. Восстановлению помогла отмена части платежей, однако полностью компенсировать прежние потери экономики пока не удается. Компании продолжают нести дополнительные расходы из-за подорожавших импортных комплектующих, а часть издержек перекладывают на потребителей.
По прогнозу американских исследователей, в 2026 году рост ВВП США окажется на 0,22 процентного пункта выше (п. п.), чем он был бы в случае, если пошлины Трампа не были бы введены. В 2025-м пошлины, напротив, замедлили рост на 0,3 п. п. Нынешнее улучшение связано прежде всего с восстановлением экономики после прошлогоднего тарифного шока. Случившаяся в этом году отмена части ограничений снизила стоимость импортных закупок для американских компаний и позволила компенсировать часть прежних потерь.
Об оживлении экономики США говорит и официальная статистика. По предварительным данным Бюро экономического анализа США, в третьем квартале 2026 года реальный ВВП увеличился на 3,4% в годовом выражении после 2,2% во втором. Рост ускорился за счет инвестиций в ИИ-инфраструктуру.
Напомним, Верховный суд США 20 февраля этого года признал незаконными пошлины, введенные американской администрацией. Средняя эффективная тарифная ставка сразу снизилась с 14,3% до 7,3%. Администрация Трампа попыталась заменить отмененные ограничения временной 10-процентной пошлиной, действовавшей до 24 июля. В тот день вступили в силу новые тарифы в размере 10–12,5% для 60 торговых партнеров США. Хотя часть торговых барьеров была снята, жесткая тарифная политика в целом сохранилась.
Одна из главных объявленных целей этого — развитие американской промышленности и защита внутреннего рынка от зарубежной конкуренции. Результаты по оценкам экспертов пока неоднозначные. За счет удорожания импорта выпуск обрабатывающей промышленности в долгосрочной перспективе может вырасти на 0,87%. В то же время высокотехнологичный сегмент потеряет 5,92%, строительство — 2,02%, сельское хозяйство — 1,1%. Пошлины защищают американских производителей от иностранных конкурентов, но одновременно повышают стоимость импортного сырья, материалов и оборудования.
Тарифное бремя отражается и на потребительских ценах: часть затрат на уплату пошлин компании перекладывают в конечную стоимость товаров. Основная часть тарифных издержек ложится на американские компании и покупателей. По расчетам аналитиков ЕЦБ, зарубежные поставщики берут на себя лишь около 5% дополнительной нагрузки, а остальные 95% приходится оплачивать американским импортерам. Сейчас компании перекладывают на конечных потребителей примерно треть этих расходов. Однако по мере исчерпания возможностей бизнеса самостоятельно покрывать издержки доля покупателей может вырасти до 55% в долгосрочной перспективе (см. “Ъ” от 31 марта).
По оценкам аналитиков, в среднесрочной перспективе общий уровень потребительских цен в США окажется на 0,64% выше, чем без новых пошлин. Наиболее заметно подорожают одежда и обувь — на 3,28%, автомобили и комплектующие — на 2,70%, мебель и бытовое оборудование — на 2,6%. Для среднего американского домохозяйства это означает потерю покупательной способности, эквивалентную $867 в год в ценах 2025 года.
Дополнительные поступления при этом получает федеральный бюджет США. За 2026–2035 финансовые годы пошлины могут принести американской экономике $1,7 трлн. Однако более слабая динамика ВВП будет ограничивать сбор налогов, поэтому показатель может оказаться и ниже этого уровня.
Газета «Коммерсантъ» №210от 13.11.2026, стр. 2