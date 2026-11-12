Reuters: в Белом доме обсуждают отставку министра торговли после скандала в Nvidia
Reuters: в Белом доме обсуждают увольнение министра торговли Говарда Латника
Высокопоставленные чиновники Белого дома обсуждают возможность увольнения министра торговли Говарда Латника, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Подобные обсуждения велись в администрации президента США и раньше, но теперь они вышли на первый план в свете «шпионского скандала вокруг бывшего руководителя компании Nvidia Дженсена Хуанга», пишет агентство.
Поводом для обсуждений стала и растущая критика со стороны законодателей — конгрессмены обвиняют министра в ненадлежащем контроле за экспортом американских технологий в Китай. Представители обеих партий требуют объяснить, почему ведомство господина Латника не закрыло лазейки в экспортном контроле и с октября 2025 года ни разу не пополняло торговый черный список США. Ранее в него предлагалось включить китайский ИИ-стартап DeepSeek, производителя чипов памяти CXMT и еще более ста компаний из Китая.
Кроме того, у законодателей возникли вопросы к тому, как правительство отслеживало поставки самой Nvidia. Накануне Axios сообщил, что господин Латник затормозил реализацию мер Дональда Трампа против компаний, подозреваемых в перепродаже чипов Nvidia в Китай. На прошлой неделе президент США уже в третий раз распорядился наказать фирмы, причастные к незаконным поставкам передовых микросхем.
The Wall Street Journal сообщила, что некоторые из ведущих советников президента США также начали перекладывать на господина Латника вину за скандал в Nvidia. В Белом доме прокомментировали эти сообщения — там заявили, что Дональд Трамп «сохраняет полное доверие к министру и его способности выполнять обязанности самого прогрессивного министра торговли в современной истории», отмечает газета.