Reuters: в Белом доме обсуждают отставку министра торговли после скандала в Nvidia

Поводом для обсуждений стала и растущая критика со стороны законодателей — конгрессмены обвиняют министра в ненадлежащем контроле за экспортом американских технологий в Китай. Представители обеих партий требуют объяснить, почему ведомство господина Латника не закрыло лазейки в экспортном контроле и с октября 2025 года ни разу не пополняло торговый черный список США. Ранее в него предлагалось включить китайский ИИ-стартап DeepSeek, производителя чипов памяти CXMT и еще более ста компаний из Китая.