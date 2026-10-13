Коммунистам убавили звук
Петербургские власти отказали в проведении первого митинга после отмены коронавирусных ограничений
13.10.2026, 17:54
Представители городского отделения КПРФ в Санкт-Петербурге не смогли согласовать митинг против капитализма. Мероприятие могло стать первым после отмены коронавирусных ограничений, которые действовали в городе с 2020 года. В районной администрации решили, что собрание со звукоусилительной техникой может стать угрозой для общественного порядка.
Петербургскому отделению КПРФ не удалось добиться разрешения на проведение шествия и митинга. Представители молодежного крыла партии направили в администрацию Калининского района уведомление о планах собраться на площади Ленина у Финляндского вокзала. В заявке они указали, что на повестке коммунистов — защита социальных и трудовых прав граждан, а также обсуждение социально-экономических вопросов. Еще в уведомлении упоминалась «критика капиталистической формации» и выражение недовольства ростом цен на продукты и тарифов в общественном транспорте и ЖКХ. Само мероприятие решили назвать «Антикапитализм — 2026». Предполагалось, что на митинг соберутся 300 человек. На мероприятии коммунисты собирались использовать звуковую аппаратуру и флаги.
Уведомление отправили 1 октября, в тот же день, когда в Санкт-Петербурге отменили последние ограничения на проведение массовых мероприятий, утвержденные еще в разгар пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году. Предыдущие шесть лет различные городские власти отказывали в проведении митингов различным политическим силам в том числе из-за угрозы распространения коронавируса.
Собраться у Финбана коммунистам не удалось. Глава районной администрации Михаил Асташкевич уведомил заявителей, что эта локация требует дополнительных согласований в смольнинском комитете по вопросам законности. Организаторы решили перенести митинг на север Петербурга. Там администрация Калининского района тоже не дала провести встречу. На этот раз — из-за угрозы общественному порядку из-за громкоговорителей.
«В поданном вами уведомлении содержится общая информация на намерение использовать звукоусиливающую аппаратуру, что может создать угрозу общественному порядку и безопасности, так как по указанном в уведомлении маршруту шествия расположены многоквартирные жилые дома»,— говорится в ответе заместителя главы Калининского района Вадима Люшни.
Оперативно получить ответ на второе обращение не удалось. Чиновники отправили письмо по почтовому адресу одного из заявителей в Пензенской области. По электронной почте коммунистам отвечать отказались, несмотря на то, что представители районной администрации ранее связывались с заявителями по организационным вопросам именно в таком формате.
Один из заявителей, пресс-секретарь городского отделения КПРФ Александр Рогожкин направил в прокуратуру жалобу на действия районной администрации. Он попросил надзорное ведомство проверить действия сотрудников администрации Калининского района. Коммунисты намерены и дальше добиваться согласования митинга.
«Мы уверены, что антикап должен состояться. Мирно, демократично, в рамках закона»,— написал господин Рогожкин в соцсетях.