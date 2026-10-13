Коммунистам убавили звук

Петербургскому отделению КПРФ не удалось добиться разрешения на проведение шествия и митинга. Представители молодежного крыла партии направили в администрацию Калининского района уведомление о планах собраться на площади Ленина у Финляндского вокзала. В заявке они указали, что на повестке коммунистов — защита социальных и трудовых прав граждан, а также обсуждение социально-экономических вопросов. Еще в уведомлении упоминалась «критика капиталистической формации» и выражение недовольства ростом цен на продукты и тарифов в общественном транспорте и ЖКХ. Само мероприятие решили назвать «Антикапитализм — 2026». Предполагалось, что на митинг соберутся 300 человек. На мероприятии коммунисты собирались использовать звуковую аппаратуру и флаги.