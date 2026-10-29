Вандалам выставят счет

Собственник обращается к своей страховой, которая должна возместить ущерб. После этого компания решает, будет ли она запрашивать возмещение у государства. Цель данного законодательства как раз-таки позволить государству обращаться в такого рода делах с самих погромщиков, чтобы у них просить возмещение».