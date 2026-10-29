Вандалам выставят счет
Удастся ли Парижу переложить убытки от погромов на самих участников
Сенат Франции принял законопроект о коллективной ответственности. Ее введут для тех, кто участвует в беспорядках. Теперь власти смогут взыскивать с них ущерб.
Заплатить придется даже тем, кто своими руками ничего не разрушал. Достаточно, чтобы власти сочли человека «сознательным» членом группы вандалов. Деньги будут списываться автоматически. Сумму могут удерживать в том числе из социальных выплат.
Сейчас компенсировать убытки пострадавшему бизнесу должно государство, но с этим возникают проблемы, отмечает адвокат компании адвокатов KAMS и член Парижской палаты адвокатов Никита Кузнецов:
«Новое законодательство прежде всего имеет за собой некую политическую подоплеку. Согласно французскому законодательству, государство отвечает за ущерб, который был нанесен во время манифестации, демонстрации. Естественно, на практике происходит немножко по-другому.
Собственник обращается к своей страховой, которая должна возместить ущерб. После этого компания решает, будет ли она запрашивать возмещение у государства. Цель данного законодательства как раз-таки позволить государству обращаться в такого рода делах с самих погромщиков, чтобы у них просить возмещение».
Инициатива коллективного наказания за погромы прошла верхнюю палату парламента Франции большинством голосов — за документ проголосовали 229 сенаторов, 105 высказались против. СМИ пишут, что жесткие меры поддерживают жители пригородов и предприниматели. Впрочем, у законопроекта есть и слабые стороны, говорит адвокат из Парижа Дмитрий Литвинский:
«Есть проблема: сложно отличить сознательного участника беспорядков от обычного прохожего или от мирного демонстранта, того же блогера, который приехал поснимать свое видео на место событий. Кроме того, многие погромщики специально носят маски.
Более того, возникает проблема определения размера ущерба и размера компенсации последующего взыскания с правонарушителя или с его семьи. Многие участники беспорядков являются несовершеннолетними. Французское право абсолютно не гарантирует, что семья окажется платежеспособной».
26 октября президент страны Эммануэль Макрон признал неготовность к беспорядкам 17 октября. Тогда от 500 до 800 тыс. человек вышли на улицы из-за роста цен и падения доходов.
В Париже и других городах изначально мирные демонстрации переросли в погромы и столкновения с полицией. В ходе манифестаций пострадало почти две с половиной тысячи коммерческих объектов, пишет La Tribune. Убытки французской торговли, по подсчетам Торгово-промышленной палаты, достигли полутора миллиардов евро.
Новые акции запланированы на предстоящие выходные. Тем временем власти страны готовятся к временным отключениям интернета в случае массовых беспорядков, сообщало издание Blast.