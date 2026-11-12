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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Медиа и ТелекомМикроэлектроника

Раскрытие покажет

ГК «Элемент» может пересмотреть эффективность дочерних структур
Микроэлектронный холдинг ГК «Элемент» проводит производственный аудит дочерних предприятий группы. Как утверждают собеседники “Ъ”, это понадобилось для реструктуризации части активов из-за экономической неэффективности группы.

Олег Харсеев / Коммерсантъ

Крупнейший микроэлектронный холдинг ГК «Элемент» проводит производственный аудит предприятий, сообщил источник “Ъ”, близкий к Минпромторгу. Еще два источника “Ъ”, близких к ГК «Элемент», и собеседник в компании—производителе электроники знают, что производственный аудит необходим как один из вариантов оценки эффективности дочерних структур. Собеседники “Ъ” полагают, что аудит потребовался в связи с ухудшением финансового состояния дочерних компаний и головной УК группы, а также с необходимостью «пересмотра вялотекущих проектов».

Выручка ГК «Элемент» по МСФО за полгода 2026 года составила 15,7 млрд руб., убыток — 2,9 млрд руб. Выручка группы за аналогичный период 2025 года составила 16 млрд руб., прибыль — 2 млрд руб.

Представитель ГК «Элемент» не ответил на вопрос, проходит ли производственный аудит сейчас. Тем не менее он сообщил, что компания регулярно проводит таковые «для грамотного перераспределения кадровых и финансовых ресурсов на стратегически значимые направления и проекты».
Среди предприятий, в отношении которых проводятся проверки, источники “Ъ” назвали АО «Силовой ключ», ООО «Контракт-Холдинг», ООО «Финэл», ООО «МФТИ-Телеком» и ООО «Лэтиэл». По их утверждению, эти компании могут реорганизовать или закрыть.
АО «Силовой ключ» поставляет транзисторы и кристаллы для создания силовых модулей, ООО «Контракт-Холдинг» занимается поставками оборудования, ООО «Финэл» — продажами электронной компонентной базы, а ООО «Лэтиэл» — научными исследованиями. ООО «МФТИ-Телеком» занимается проектированием решений для производителей телекоммуникационного оборудования. Ранее в «Элементе» сообщали, что компания ведет разработку таких компонентов, как модули усилителя радиосигнала и блоки питания для базовых станций, на основе отечественной электронной компонентной базы. В совокупности в «Элемент» входит больше 30 компаний, включая производства и дизайн-центры.
Один из источников “Ъ” внутри группы уточнил, что сотрудников «Силового ключа» уже уведомили о реорганизации, а в «Контракт-холдинге» не исключают процедуры банкротства. Как уточнили собеседники, основная идея подобной реорганизации в том, чтобы оптимизировать активы под объединенную микроэлектронную компанию (ОМК) — основные микроэлектронные активы войдут в нее. Окончательное решение по всем активам ГК «Элемент» до сих пор не принято, подчеркивают собеседники.
Представитель ГК «Элемент», тем не менее, уточнил, что в отношении ни одного из названных активов не начато каких-либо процедур по продаже или закрытию. «Каких-либо решений о ликвидации или прекращении деятельности компании не принималось. "Силовой ключ" и его сотрудники продолжают работу и выполнение своих обязательств перед заказчиками»,— добавил гендиректор «Силового ключа» Михаил Цветков.
Реструктуризация группы компаний часто вызвана изменением приоритетных направлений бизнеса, налоговой оптимизацией или потребностью бенефициаров в ликвидности для реализации иных проектов, говорит юрист Forward Legal Арина Макарова. Внутри холдинга всегда существовали разные по природе активы: фабрики, конструкторские бюро, закупщики, лизинг, городской провайдер и другие, говорит старший аналитик Центра стратегической поддержки отечественных технологий Софья Комиссарова. Из всего списка рассматриваемых к закрытию компаний на отраслевом рынке по-настоящему измеряется один — «Силовой ключ», отмечает госпожа Комиссарова. По ряду позиций это единственный российский серийный производитель мощных полупроводниковых приборов, по их технологиям отечественных альтернатив нет, говорит она.

Газета «Коммерсантъ» №210

от 13.11.2026, стр. 7
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Авторы

  • Ника Сизова
    Ника Сизова
    старший корреспондент