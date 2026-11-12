Раскрытие покажет

Реструктуризация группы компаний часто вызвана изменением приоритетных направлений бизнеса, налоговой оптимизацией или потребностью бенефициаров в ликвидности для реализации иных проектов, говорит юрист Forward Legal Арина Макарова. Внутри холдинга всегда существовали разные по природе активы: фабрики, конструкторские бюро, закупщики, лизинг, городской провайдер и другие, говорит старший аналитик Центра стратегической поддержки отечественных технологий Софья Комиссарова. Из всего списка рассматриваемых к закрытию компаний на отраслевом рынке по-настоящему измеряется один — «Силовой ключ», отмечает госпожа Комиссарова. По ряду позиций это единственный российский серийный производитель мощных полупроводниковых приборов, по их технологиям отечественных альтернатив нет, говорит она.