Раскрытие покажет
ГК «Элемент» может пересмотреть эффективность дочерних структур
Микроэлектронный холдинг ГК «Элемент» проводит производственный аудит дочерних предприятий группы. Как утверждают собеседники “Ъ”, это понадобилось для реструктуризации части активов из-за экономической неэффективности группы.
Крупнейший микроэлектронный холдинг ГК «Элемент» проводит производственный аудит предприятий, сообщил источник “Ъ”, близкий к Минпромторгу. Еще два источника “Ъ”, близких к ГК «Элемент», и собеседник в компании—производителе электроники знают, что производственный аудит необходим как один из вариантов оценки эффективности дочерних структур. Собеседники “Ъ” полагают, что аудит потребовался в связи с ухудшением финансового состояния дочерних компаний и головной УК группы, а также с необходимостью «пересмотра вялотекущих проектов».
Выручка ГК «Элемент» по МСФО за полгода 2026 года составила 15,7 млрд руб., убыток — 2,9 млрд руб. Выручка группы за аналогичный период 2025 года составила 16 млрд руб., прибыль — 2 млрд руб.
Представитель ГК «Элемент» не ответил на вопрос, проходит ли производственный аудит сейчас. Тем не менее он сообщил, что компания регулярно проводит таковые «для грамотного перераспределения кадровых и финансовых ресурсов на стратегически значимые направления и проекты».
Среди предприятий, в отношении которых проводятся проверки, источники “Ъ” назвали АО «Силовой ключ», ООО «Контракт-Холдинг», ООО «Финэл», ООО «МФТИ-Телеком» и ООО «Лэтиэл». По их утверждению, эти компании могут реорганизовать или закрыть.
АО «Силовой ключ» поставляет транзисторы и кристаллы для создания силовых модулей, ООО «Контракт-Холдинг» занимается поставками оборудования, ООО «Финэл» — продажами электронной компонентной базы, а ООО «Лэтиэл» — научными исследованиями. ООО «МФТИ-Телеком» занимается проектированием решений для производителей телекоммуникационного оборудования. Ранее в «Элементе» сообщали, что компания ведет разработку таких компонентов, как модули усилителя радиосигнала и блоки питания для базовых станций, на основе отечественной электронной компонентной базы. В совокупности в «Элемент» входит больше 30 компаний, включая производства и дизайн-центры.
Один из источников “Ъ” внутри группы уточнил, что сотрудников «Силового ключа» уже уведомили о реорганизации, а в «Контракт-холдинге» не исключают процедуры банкротства. Как уточнили собеседники, основная идея подобной реорганизации в том, чтобы оптимизировать активы под объединенную микроэлектронную компанию (ОМК) — основные микроэлектронные активы войдут в нее. Окончательное решение по всем активам ГК «Элемент» до сих пор не принято, подчеркивают собеседники.
Представитель ГК «Элемент», тем не менее, уточнил, что в отношении ни одного из названных активов не начато каких-либо процедур по продаже или закрытию. «Каких-либо решений о ликвидации или прекращении деятельности компании не принималось. "Силовой ключ" и его сотрудники продолжают работу и выполнение своих обязательств перед заказчиками»,— добавил гендиректор «Силового ключа» Михаил Цветков.
Реструктуризация группы компаний часто вызвана изменением приоритетных направлений бизнеса, налоговой оптимизацией или потребностью бенефициаров в ликвидности для реализации иных проектов, говорит юрист Forward Legal Арина Макарова. Внутри холдинга всегда существовали разные по природе активы: фабрики, конструкторские бюро, закупщики, лизинг, городской провайдер и другие, говорит старший аналитик Центра стратегической поддержки отечественных технологий Софья Комиссарова. Из всего списка рассматриваемых к закрытию компаний на отраслевом рынке по-настоящему измеряется один — «Силовой ключ», отмечает госпожа Комиссарова. По ряду позиций это единственный российский серийный производитель мощных полупроводниковых приборов, по их технологиям отечественных альтернатив нет, говорит она.
Газета «Коммерсантъ» №210от 13.11.2026, стр. 7