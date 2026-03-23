Мэрия Краснодара согласовала митинг против ограничений интернета

Митинг в защиту свободы слова пройдет в Краснодаре 28 марта, сообщил “Ъ” инициатор мероприятия секретарь крайкома КПРФ Александр Сафронов. Участники акции, согласованной администрацией города, намерены высказаться против цензуры, блокировок и замедления интернета.

«Мы требуем, чтобы Роскомнадзор соблюдал Конституцию России. Мы требуем, чтобы власть не нарушала наши права и отстала от Telegram»,— написал в своем Telegram-канале господин Сафронов. В публичном мероприятии примут участие до 200 человек.

Митинг пройдет в сквере Кленовый на окраине Краснодара. «Приемлемые локации в центре города согласовать не получилось: оказалось, что все площадки заняты. Но мы все же решили выйти на митинг, чтобы выразить несогласие с происходящим»,— пояснил “Ъ” Александр Сафронов.

Анна Перова, Краснодар