Суд отказал партии «Яблоко» в иске о проведении митинга в Иркутске

Кировский районный суд Иркутска отказал в удовлетворении исковых требований руководителя реготделения политической партии «Яблоко» Григория Грибенко к городской администрации из-за невозможности провести митинг «За свободный интернет», который планировался 1 марта. Господин Грибенко просил «признать незаконным запрет митинга», обязать администрацию «предоставить новую площадку» для такой акции, а также возместить судебные расходы.

По информации источника “Ъ”, знакомого с ходом рассмотрения иска, суд поддержал позицию администрации Иркутска, в соответствии с которой организаторы митинга не стали брать на себя обязанности, связанные с обеспечением безопасности участников мероприятия. Якобы на заявленную площадку могло прийти больше граждан, чем заявляли организаторы, свыше 300 человек.

Григорий Грибенко намерен обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.

Как сообщалось ранее, митинг в Иркутске в защиту мессенджера Telegram должен был пройти на острове Конный. Однако за несколько дней до его проведения мэрия направила в адрес организаторов уведомление, что анонс митинга в социальных сетях и мессенджерах выявил «значительное внимание общественности» к акции, и в связи с этим порекомендовала отменить мероприятие. Аргументом стал тот факт, что по законодательству заявка на митинг подразумевала участие не более 300 человек. При превышении этой цифры организатор, в соответствии с законодательством, должен взять на себя обязанности по обеспечению безопасности участников. Однако заявители иркутского митинга «не согласились с этим». Мероприятие в результате проведено не было.

Влад Никифоров, Иркутск