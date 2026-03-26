МВД напомнило россиянам об ответственности за участие в несогласованных митингах

МВД напомнило об административной и уголовной ответственности за участие в несанкционированных митингах. В ведомстве сообщили, что в интернете распространяются призывы к участию в незаконных массовых мероприятиях в будущие выходные.

«В сети Интернет, включая социальные сети и мессенджеры, участились случаи распространения призывов к участию 27 – 29 марта в несанкционированных публичных мероприятиях... Все попытки проведения подобных мероприятий будут незамедлительно пресечены, а их организаторы и участники задержаны», — указано в сообщении пресс-службы МВД.

МВД призвало сограждан «не реагировать на провокационные заявления организаторов» и «воздержаться от посещения районов, заявленных ими как места проведения акций». Также россиян попросили «предостеречь от необдуманных поступков своих детей, родственников и знакомых».

В середине марта в соцсетях начали появляться видео с призывами выйти 29 марта на митинги против блокировок. Организатором был заявлен в том числе анонимный Telegram-канал. Официальные заявки на проведение митингов по теме подавали сторонники политика Бориса Надеждина, однако им не удалось согласовать мероприятия в столичном регионе. В Краснодаре организаторам митинга в поддержку Telegram изначально удалось согласовать мероприятие 28 марта. Однако уже на следующий день мэрия Краснодара отозвала разрешение на проведение митинга.